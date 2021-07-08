中國新聞網8日報導，《香港國安法》實施已滿一周年，大陸知名涉港研究專家郭萬達、陳廣漢8日表示，香港社會恢復穩定，提升了市場和投資者信心，香港國際金融中心地位穩固。

中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達分析香港經濟發展主要資料後指出，今年第一季以來，香港GDP、本地居民總收入、進出口等均明顯增長。這表明《香港國安法》實施以來，社會恢復穩定，促進市場和投資者信心提升，為香港經濟發展帶來積極影響。

對於有西方政客和媒體聲稱香港的國際金融中心地位受到損害，郭萬達認為，「這是戴著有色眼鏡看香港」。

他分析，近一年來，香港總體保持資金淨流入，房價未出現大幅波動，去年融資額排名全球第二，都表明投資者對香港有信心。

郭萬達指出，英國智庫Z／Yen和中國（深圳）綜合開發研究院每年兩次公布的全球金融中心指數排名中，香港從去年3月的第六、去年9月的第五，升至今年3月的第四。

他指出，香港作為全球人民幣離岸中心的地位很穩固，從事財富管理的公司及規模在增加，這些都顯示香港作為國際金融中心的優勢仍在。

「《香港國安法》實施以來，社會穩定，城市安全。低稅制、自由港和法治等優勢，令香港依然是全球營商環境最優的城市之一。」郭萬達說。他還指出，國家主權、安全和發展利益在特區有了保障，社會變穩定，也有助香港解決深層次問題。

廣州中山大學粵港澳發展研究院首席專家、教授陳廣漢表示，雖然新冠疫情導致整體經濟下滑，但香港金融業仍保持了較好發展勢頭。今年以來，高盛、花旗、瑞銀等國際投行和金融機構紛紛在香港擴招職員，顯示認可香港作為國際金融中心。

陳廣漢認為，大陸經濟持續增長和金融業不斷開放，是香港金融業發展的堅強後盾。中國作為全球第二大經濟體，經濟保持較快增長速度，為香港金融業發展奠定了堅實基礎。在「一國兩制」下，香港國際金融中心的地位和功能進一步加強，香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心和風險管理中心以及「一帶一路」投融資平臺的功能將提升。

他分析，香港在法律制度、稅收制度、資金自由流動、金融基礎設施、營商環境和金融人才等方面具備金融發展的良好條件。近年來，香港在資本市場發展和金融管理體制等方面還推出了一系列創新措施，鞏固和提升了國際金融中心地位。

陳廣漢表示，《香港國安法》實施令社會恢復穩定，有利金融業發展。中共中央堅持全面準確貫徹「一國兩制」方針，推動粵港澳大灣區建設，擴大對外開放，增強了國際銀行和金融機構對香港的信心。