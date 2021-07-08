未幾決楊梅區多處因地勢低窪、排水容量不足導致暴雨期間容易造成大量積水的問替，桃園市政府水務局辦理「桃園市楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水道工程」並於6月完工，預期將大幅改善當地超過20年的淹水問題。

日前楊梅區萬福街、永美路445巷、瑞溪路一至二段以及梅獅路二段等地段因地勢低窪、排水容量不足等問題導致每逢大雨就變成水鄉澤國的慘況，為解決積水，水務局辦理「桃園市楊梅區瑞溪路F幹線雨水下水道工程」並於6月完工，水務局指出，該工程將有效提升約9000戶市民的生命財產安全保障。

水務局指出，因既有雨水箱涵無法承受過去大雨造成山坡流下來的逕流，故本工程主要透過沿著瑞溪路一段、二段設置781公尺的雨水箱涵，讓逕流得往西直接排入頭重溪，以改善大雨淹水問題，並強調，該工程完工後將有效改善瑞溪里、瑞塘里、四維里、瑞坪里等四里的積水問題。

瑞溪里里長林美慧指出，過去只要連續下雨2小時就會淹水，甚至淹及門口直至屋內，強調淹水問題相當嚴重，四維里里長羅文明則指出，楊梅積水問題已經超過20年都沒有改善，只要大雨民眾就寸步難行，但羅文明強調，近幾個月相關排水工程的執行確實已有明顯改善淹水問題，肯定工程的成效顯著。