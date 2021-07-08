海運業務帶頭衝，台驊控股（2636）6月、上半年營收再創新高！其中，6月營收31.48億元，月增18.31％、年增171.74％；累計上半年營收137.63億元，年增114.94％，其中海運業務營收就將近百億元！

全球海運業務面臨缺櫃、缺艙、缺工、缺車等四缺，加上歐美解封在即，零售商擴大補充庫存力道，在供給稀缺及強勁需求帶動下，運費月月調漲，推升台驊海運業務營收達23.58億元，月增30.02％，累積上半年營收達93.06億元，年增233.4％。

台驊空運業務6月供給吃緊，運價維持高檔，惟海轉空急單趨緩，6月營收4.32億元、月減19.18%％，累計上半年為27.42億元、年增7.42％；鐵路業務營收6月達1.62億元，月增18.62%，累計上半年營收達6.85億元，年增88.3％。

展望第三季，海運傳統旺季加上歐美解封報復性消費需求，將成為下半年業績成長主要動力，惟仍需觀察全球船舶準班率及新船下水等狀況；歐美部分國家解封在即，屆時客載貨機運力將緩步回升，也將成為支撐空運成長的動能，加上半導體、5G、電動車等相關電子產品運輸需求熱絡，歐美終端庫存仍處於低水位，第四季又是傳統空運旺季，下半年空運展望樂觀。