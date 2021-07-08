友達（2409）公佈2021年6月自行結算合併營收為339.4億元，較上月增加5.7％，較去年同期大幅增加57.1％。累計2021年第二季合併營業額為新台幣956.6億元，較前一季增加15.3％，與去年同期相比大幅增加50.6％。

出貨面積來看，6月份面板總出貨面積達219.8萬平方米，較5月份增加2.8％。第二季面板總出貨面積達640.3萬平方米，較2021年第一季增加0.8％，與去年同期相比增加0.2％。

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