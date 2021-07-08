友達6月合併營收339億元、六年來單月高點 14:152021/07/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公佈2021年6月自行結算合併營收為339.4億元，較上月增加5.7％，較去年同期大幅增加57.1％。累計2021年第二季合併營業額為新台幣956.6億元，較前一季增加15.3％，與去年同期相比大幅增加50.6％。 出貨面積來看，6月份面板總出貨面積達219.8萬平方米，較5月份增加2.8％。第二季面板總出貨面積達640.3萬平方米，較2021年第一季增加0.8％，與去年同期相比增加0.2％。 《其他股》營運動能俏 廷鑫鎖漲停 《鋼鐵股》新光鋼Q2、H1營收齊衝鋒 #友達 #出貨面積 #合併營收 #大幅增加 #萬平方米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》不怕關緊閉 彰源、運錩衝漲停 12:172021/07/08 財經 《半導體》6月營收首登億 應廣樂鎖漲停 09:442021/07/08 財經 《通信網路》智邦完成董事改選 系統性風險為今年挑戰 10:352021/07/08 財經 歷史次高！中美晶6月合併營收突破60億元 08:582021/07/08 財經 《電腦設備》宏正H1營收年增1成 全年成長樂觀 11:432021/07/08 財經 半導體、光電廠帶頭衝 南科3、4月營收年成長24％ 09:312021/07/08 財經 《興櫃股》力士6月營收年增1.24倍 MOSFET轉單可期 12:342021/07/08 財經 《電腦設備》研華填息35％後躊躇 H2動能拚逐季升 10:352021/07/08 財經 《半導體》光罩6月、Q2、H1營收 同創新高 11:092021/07/08 財經 《汽車股》IKKA-KY6月營收年增18％ 步旺季動能續強 10:522021/07/08 財經 《盤中解析》台股遇風浪 法說旺季抗暈船 11:432021/07/08 財經 財經熱門新聞 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 驚嚇！杜拜港貨櫃輪大爆炸 國際油價一度狂殺 - 財經 1分鐘讀財經》長榮2度入獄當沖大隊小心 期交所罕見出重手 - 財經 住宿餐飲好慘 全國無薪假人數突破2萬人 - 財經 - 工商 航運景氣狂飆 造船訂單爆了 這大廠半年賺3800億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。