大陸市場持續熱絡，歐美市場需求好轉，帶旺台灣機械設備6月出口大幅增長而達26.43億美元，年成長27.7％，創連續10個月成長，締造連續6個月出口兩位數成長。其中工具機6月出口值2.23億美元，年成長17％，顯示台灣機械產業景氣及出口持續復甦。

台灣機械工業公會8日彙總統計，6月機械出口值達26.43億美元，年成長27.7％，囿於6月新台幣兌美元匯率升破28元大關，折合新台幣計價733.0億元，年增18.7％。上半年機械出口值攀升至157.58億美元，年成長27.1％。折合新台幣計價約4445.08億元，年增幅19.5％。

機械公會統計，電子設備居上半年機械設備出口首位而達23.65億美元，占比15.0％，年成長45.3％；檢量測設備居次，出口值21.4億美元、占比13.6％、年成長24.8％、工具機超越動力傳動件而回至出口第三，出口值12.72億美元、占比8.1％，年增幅14.4％。

上半年機械出口前三大國，中國大陸依舊居台灣機械設備出口最大市場，出口值51.54億美元、占比32.7％、銷往美國居次，出口值32.94 億美元、占比20.9％、輸往日本10.06億美元、占比6.4％。

機械公會理事長魏燦文指出，台灣機械產業目前出口暢旺，觀察發現，受到新台幣持續升值影響，尤其6月新台幣盤中更一度碰觸27.0之新高價位，導致6月出口值以新台幣計算，僅年成長18.7％，對比美元計算年成長27.7％，兩者相差高達9％，也創下歷史新高差值，顯示國內機械業者實際新台幣收入並未因出口暢旺而大幅增加，不利機械業長期發展，政府應持續正視匯率對機械影響。

魏燦文指出，台灣目前機械產業雖然接單與出口暢旺，卻面臨原物料缺料、大幅 漲價與待料時間拉長，目前政府除邀請中鋼與鋼鐵公會等召開協調會，了解是否有囤積與哄抬價格情事外，也主動介入針對缺料部分請中鋼協助優先供貨，後續建議政府，仍應主動介入嚴查，並參考油價模式，建立零售端的鋼價統一價格，並協調國產原物料優先供給國內機械廠商使用。

魏燦文表示，近來國內疫情雖然有緩和跡象，全國三級警戒尚未解除，Delta病毒持續在各國肆虐，為全球景氣帶來不確定因素。目前國際上在疫情影響，我國貨物出口面臨缺艙缺櫃及運費高漲問題，也加大了國內設備業者營運壓力。另外，國際上疫苗施打已成面對疫情的重要解決方案，我國設備業者也面臨出國參展爭取訂單與海外設備交機、維護等需求，建議政府能對這類別人員優先提供疫苗接種，提供企業持續營運之需求。