為協助疫情警戒標準提升至第三級後，薪資相當程度受到影響的全時受僱勞工，勞動部於今天發布「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理受僱勞工生活補貼計畫」，針對今年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資在2萬4000元以上至3萬4800元以下，且其5月或6月全月薪資較4月份受僱於同一雇主之薪資，減少逾2成，且減少薪資月份當月月底在職者，發放一次性生活補貼1萬元。

勞動部指出，自5月19日起全國進入疫情三級警戒，產業及人員之活動大幅限縮，致受僱勞工收入有相當程度的減少。政府陸續推動相關紓困方案，包括各部會對於受政府要求停業行業勞工提供生活補貼、勞動部針對實施減班休息勞工提供薪資差額補貼及訓練津貼，並對自營作業者或無一定雇主勞工及部分工時受僱勞工提供生活補貼等紓困支持。

勞工紓困加碼(圖/中時新聞網製圖)

但是，仍然有一些勞工，雖然也受到疫情影響，但並未直接獲得紓困方案的照顧；如包括照常上班但協議減薪共體時艱的勞工、有些是浮動奬金占比高但奬金減少的勞工、也有因為疫情關係必須請各種照顧假、事、病假致減少工資的勞工等。

但若4月30日同時在職業工會或漁會加保勞工保險者，因其已有其他紓困方案予以協助；正在留職停薪但依法令規定得以繼續參加就業保險者，因現況非實際在職狀態，不因疫情而有差異。

勞動部補充，符合資格的勞工可從7月12日起至（https：／／mol-10000.wda.gov.tw）提出申請；但考量就業保險6月份資料尚未全部納整完畢，故採取二階段方式辦理，7月12日起，開放「5月份」薪資符合紓困條件的勞工申請；7月23日則開放「6月份」薪資符合紓困條件的勞工申請。

勞動部指出，只要減薪比率符合本計畫規定之民眾，只要於系統輸入身分證字號、居留證號及4月與5月或6月薪資，系統將自動試算減薪比率，逾2成以上者再上傳各月薪資證明影本，即可完成申請程序，但申請案必須經過審查，符合資格者，補貼款將直接匯入勞工本人金融機構帳戶。

勞動部條件司司長黃維琛表示，此次符合投保級限制的勞工有逾300萬名，但仍要持薪資收入減損證明並上傳才可領取。