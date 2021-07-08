《MLB推薦賽事 : 7/10(六)，02:20 聖路易紅雀@芝加哥小熊》聖路易紅雀與芝加哥小熊這對世仇，過去10年合計拿下7座分區冠軍，兩隊輪流統治國聯中區。本週六雙方將在小熊主場進行本季第三次系列賽，前兩個系列賽小熊以5勝1敗力壓紅雀，但小熊近期投打失序，一度吞下11連敗，也跌下分區龍頭寶座。系列賽首戰小熊將派出陣中王牌K.漢瑞克斯(Kyle Hendricks)先發，希望K.漢瑞克斯能帶領球隊擺脫近期萎靡不振的狀態。

小熊主砲巴耶茲(Javier Baez)與康崔拉斯(Willson Contreras)在6月都陷入低潮，單月打擊率分別只有0.157及0.208。不僅主砲熄火，其餘打者也沒有太大建樹，小熊6月團隊打擊率僅有0.188，場均得分只有3.5分。小熊打線目前最大的問題是本壘板紀律不佳，本季好球帶內揮棒率(Zone Swing%)只有65.5%，聯盟倒數第四，而紅中球揮棒率(Meatball Swing%)也僅有72.2%，聯盟倒數第二。攻擊策略過於保守又無法有效掌握投手的失投球，進攻端持續探底，加上先發投手與牛棚相繼崩盤，小熊6月只拿下12勝16敗的慘淡成績。

紅雀農場過去曾培育出普荷斯(Albert Pujols)與莫里納(Yadier Molina)等名將，但近幾年建軍策略大轉彎，頻頻利用農場新秀向其他隊伍換來明星球員，包含2018年從響尾蛇交易來明星一壘手高施密特(Paul Goldschmidt)以及今年向落磯山換來重砲三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)。但這兩人轉隊後的表現都不若以往，高施密特在響尾蛇8季的平均長打率高達0.532，來到紅雀後只有第一年蜜月期打出34發全壘打，近兩季長打率都跌破5成。亞瑞納多今年攻擊指數雖然仍有0.819，但與落磯山時期的0.890有不小落差。在明星球員表現不如預期之下，紅雀今年貧攻問題嚴重，團隊得分3.93排名聯盟倒數第三。

紅雀此戰派出的先發投手是老將雷布朗(Wade LeBlanc)，雷布朗季初從牛棚出發，但因為球隊傷兵過多，6月底開始代班先發，本季先發過兩場賽事，合計主投10局只失1分，但這兩場對手分別是國聯西區倒數第二的洛磯山與爐主響尾蛇，因此數據參考意義不大。以雷布朗過去生涯成績來看，自責分率4.54、每9局被全壘打數1.5都不算有壓制力的投手。而小熊王牌K.漢瑞克斯今年只有在季初遇到一點小亂流，整體表現仍然相當穩定，近10場出賽繳出9場優質先發，是小熊輪值中最為可靠的投手。

以雙方先發投手來看，小熊的K.漢瑞克斯佔有明顯優勢，不僅近況穩定，本季對紅雀先發過兩場，自責分率也僅有2.13。而雷布朗春訓時是以後援投手備戰新賽季，即使暫時被擺入先發輪值，能吃的局數也不長，本季兩次先發用球數都不到80球就下場，而紅雀今年牛棚自責分率4.26、WHIP 1.41，整體表現也不理想。打擊方面，兩隊打線都不算強勢，但小熊擁有較佳的長打能力，在打擊串聯不理想的情況下，較有機會靠長打拿到零星分數，因此筆者看好小熊此戰還是能力壓紅雀，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。