84歲港星謝賢過去與女星狄波拉有過一段婚姻，生下兒子謝霆鋒、女兒謝婷婷，但兩人1995年就離婚，2000年狄波拉再嫁江耀城（鬍鬚Kong），今年5月狄波拉與老公江耀城慶祝結婚21周年，74歲的鬍鬚Kong頭髮、鬍鬚黝黑、皮膚光滑，完全不像74歲的模樣讓人驚訝。

謝賢1977年結束和甄珍3年短命婚姻，當時他氣憤婚姻被破壞，離婚簽字第一時間看似瀟灑，其實完成手續後就自己開車到沒人的山頂痛哭，哭了15分鐘後才安慰自己：「都過去了，不要再想」。1978年謝賢開始追求狄波拉，隔年兩人結婚，婚姻維持了16年告吹，但兩人離婚後沒交惡，依舊是好朋友。

上山詩鈉近日幫鬍鬚Kong慶生。（圖／翻攝自annaboop IG）

傳聞謝賢和狄波拉離婚主因跟金錢無關，主要是生活習慣不同，當時天天吵架，吵累了便決定分開，被稱為演藝圈中的「離婚典範」。而謝賢離婚後仍密切狄波拉夫婦維持往來，2017年謝賢傳出被小他49歲女友Coco分手，當時港媒還拍到謝賢回頭找狄波拉訴苦聊天，鬍鬚Kong也同行，見老婆跟謝賢聊的熱烈，鬍鬚Kong還會貼心保持距離，讓兩人能好好說話。

近日鬍鬚Kong過74歲生日，上山詩鈉貼出和鬍鬚Kong照片，用英文寫下：「祝我親愛的江先生生日快樂，祝你身體健康，永保年輕、帥氣、纖瘦、快樂」，而照片中鬍鬚Kong似乎染了棕色頭髮，精神奕奕模樣完全不像是74歲的人，臉上毫無皺紋，頭髮茂密，凍齡模樣讓人難以置信。