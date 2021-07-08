行政院政務委員唐鳳規畫設計的疫苗登記預約系統，今天上午10時正式上線，唐鳳表示，該系統這兩天試辦非常順利，將開放全國65歲以上的長者進行預約，已完成登記的民眾，紀錄會保留，不須重新登記；此外，隨著近日AZ疫苗到貨，先前已登記勾選AZ的民眾，只要符合資格，下周將收到簡訊通知，可到全國各地疫苗接種點預約施打。

唐鳳日前宣布疫苗預約平台系統開放上路，初期僅開放金馬澎外島試辦，今天上午正式上線，開放全國第九至十類民眾進行意願登記及預約施打。

唐鳳表示，系統經過試辦登錄的經驗後，許多長輩也提出想加入疫苗意願登記級預約系統的需求，因此，今日已開放全國65歲以上的長者進行預約登記。

唐鳳也宣布，下周正式啟動的疫苗預約接種，第一批對象是在預約平台勾選施打AZ意願，且符合指揮中心規定疫苗施打類別順序者，收到1922通知簡訊後，可以在全國任何接種地點預約施打疫苗。

對於目前民眾登記勾選AZ及莫德納比例，唐鳳說，相關數字隨時在變動，接下來將會透過開放資料公布數據，正在思考如何透過視覺化詮釋數據。

此外，先前頻傳施打AZ疫苗後發生猝死案件，引發AZ疫苗緩打潮，衛福部次長薛瑞元表示，已委託專家針對每個個案進行分析，結果出爐後會跟全民報告。