本土疫情自5月爆發以來，至今已三度延長至7月12日，今天中央流行疫情指揮中心再宣布第四度延長至7月26日，但因為目前台灣的疫情處於解封的邊緣值，因此也決定將部分產業適度鬆綁，日期從7/13開始，民眾可以有條件的內用餐點，不過幼兒園、補習班則續關。

陳時中表示，三級警戒標準是「不明感染源小於10例」或是「社區群聚小於3起」，目前已經很接近，大約有4天左右小於10例，社區群聚少於三例，因為剛好在邊緣值，所以三級警戒繼續延長，但也可以適度鬆綁。

指揮中心參酌世界各國管制作為及經驗，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，為確保國人健康，經評估後決定，全國三級警戒延至7月26日止，並適度鬆綁部分措施。

三級警戒再度延長，7/13起部分產業可微解封。（圖／指揮中心提供）

一、適度鬆綁措施：

(一) 有條件鬆綁對象（地方政府得視防疫需要因時因地調整）：

1.戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2.室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。

3.室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。

4.餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

5.國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

(二) 上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引：

1.實聯制、出入口管制、人流管控降載。

2.維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。

3.員工人員健康管理、確診事件即時應變。

二、三級警戒延長仍須關閉之場所：

(一) 休閒娛樂場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。

(二) 教育學習場域：

社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。

(三)觀展觀賽場所：

會展場館、游泳池等其他類似場所。

指揮中心表示，鬆綁過程是疫情重要關鍵，籲請全國民眾持續落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

陳時中也說，適度鬆綁措施中，各地方政府可以應時應地的調整，例如有些地方發生群聚或是疫情有發生變化，地方政府為了緊急因應可以適度調整。

微解封各行各業指引。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，鬆綁措施生效日期自7月13日零時起生效，適度鬆綁，但加入許多細緻的管理，會增加營業單位工作量，但為了防疫請民眾配合。