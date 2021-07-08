《7/9(五)下午4點－GEN.G戰隊對T1戰隊》本季的GEN.G戰隊延續上個賽季的火熱狀態，最近的10局比賽，平均每局拿下13.8／10.4／29.6 (擊殺數/死亡數/助攻數)、KDA指標4.2分的表現，目以7勝1敗的戰績，暫居韓國賽區(LCK)積分榜第1名，關鍵選手中路Bdd作為隊伍總指揮，不僅成功帶領隊伍取得常勝戰績，個人在本季的操作也有明顯的進步，無論是使用角色劫(Zed)擊潰對手中野，或是角色阿卡莉(Akali)以一切四並打出一波0換3的精彩表現，都相當令人驚豔。

另一方面，豪強T1戰隊本季依舊低迷，曾經拿過3次世界賽冠軍的隊伍，今年自開春便陷入低潮，春季例行賽僅拿下11勝7敗的戰績，季後四強賽更以0：3敗給GEN.G，無緣MSI賽；夏季賽目前進行至一半，最近的10局比賽，平均每局拿下12.0／10.2／27.6、KDA指標3.9分的表現，從數據上來看，T1的表現並不算差，但本季僅能拿下4勝4敗的戰績，說明選手個人雖都有不錯的發揮，但在關鍵時刻終結比賽的團隊合作出現問題。本場比賽，看好GEN.G能拿下勝利，相關投注建議如下：

本場比賽看好GEN.G

《7/10(六)晚間7點－皇族RNG對iG戰隊》本季的皇族RNG與上一季相比，戰績一落千丈，最近的10局比賽，平均每局僅拿下13.3／16.1／30.2、KDA指標2.7分的表現，目前以2勝5敗的戰績，在中國賽區(LPL)積分榜上排名第13；從MSI賽回歸後的RNG，經過一段時間的調整，雖然隊伍狀態略有回溫，但似乎尚未完全適應目前的比賽版本，再加上選手在團戰中的失誤仍然不少，是RNG至今勝少敗多的主要原因。

另一方面，iG戰隊在本季的狀態依舊是個謎，先是7/3的比賽以直落2擒下四皇之一的趣加鳳凰(FPX)，但接著又在7/5的比賽中敗給後段班的俠盜勇士(RW)，在韓籍主力TheShy缺席的情況下，最近的10局比賽，iG平均每局拿下13.2／15.0／32.6、KDA指標3.1分的表現，目前僅取得3勝5敗的戰績，排名第12；不過隨著TheShy結束14天的集中隔離，現已歸隊報到，預計7/10的比賽他將先發出征，iG的實力應能有大幅度的提升。本場比賽，看好主力回歸的iG能拿下勝利，相關投注建議如下：