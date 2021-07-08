台北市環南市場日前爆發群聚感染，中央及地方罕見同台開記者會，沒想到事隔6天，台北市長柯文哲突然對外稱當天是「被騙去」，以為是去環南市場開會，一去才發現「陣仗都擺好」竟然是要開記者會。對此中央流行疫情指揮中心今（8日）做出最新回應。

中央流行疫情指揮中心今(8)日針對媒體報導「指揮中心設局召開記者會」，提出6點解釋，沒有以開會名義設局召開記者會。

指揮中心表示，第一，針對臺北市環南市場進行大規模PCR篩檢且41人呈現陽性，顯示有群聚感染疫情，指揮中心於7月2日11:30前往環南市場現場召開記者會，並宣布與臺北市政府共同成立聯合前進指揮所。

第二，當日陳時中指揮官於9:45致電黃珊珊副市長，黃副市長將電話轉交給柯文哲市長，陳指揮官與柯市長直接通話，雙方對成立聯合前進指揮所達成共識，並在環南市場現場召開記者會。

第三，當日農委會陳吉仲主委於10:00多左右，親自致電二通予臺北市黃副市長，並於第二通電話中明確告知黃副市長，陳指揮官、經濟部王美花部長及農委會陳吉仲主委將至環南市場召開記者會，並邀請黃副市長出席，黃副市長表示柯市長也會出席。

第四，指揮中心表示，當日均依照指揮中心記者會程序，發布採訪通知；指揮中心幕僚抵達環南市場後，亦與臺北市市場處高副處長確認記者會場地、流程及雙方出席人員，同時與現場媒體溝通說明記者會流程，及預定出席人員。

第五，當日11:01，臺北市府陳智菡發言人於臺北市府群組發布採訪通知，說明柯市長、黃副市長皆會出席記者會； 11:20柯市長、黃副市長抵達環南市場。

以及最後第六點，指揮中心說明，為儘快有效控制疫情，召開記者會說明防疫作為及因應措施，以利相關市場攤商、工作人員及周邊住民了解需配合之事項，並無「以開會名義設局召開記者會」一事。