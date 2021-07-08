台北市長柯文哲7日上中廣董事長趙少康節目爆，他2日去環南市場是被中央「設局」，騙他「引君入甕」，此話一出，遭綠營瘋狂圍剿。國民黨北市議員羅智強8日表示，他力挺柯，最經典的還有柯以前開完行政院會，前政院發言人丁怡銘就開記者會誣陷冠軍牛肉麵使用萊牛，民進黨對政敵手法如出一轍。

羅智強說，對抗國家圍剿，他挺柯文哲，若當天不是立委林昶佐「自爆」，被環南市昶自治會長林勝東狠狠打臉，恐怕那場記者會將變成衛福部長陳時中和林昶佐的秀場，而柯文哲則是待宰的羔羊，民進黨對待政敵的手法如出一轍。

羅智強表示，最經典的還有柯文哲開完行政院會後，丁怡銘隨即舉行記者會，誣陷冠軍牛肉麵使用萊牛，若林勝東沒有為市場發聲，「皇家傳承」牛肉麵沒出面叫屈，柯文哲豈不是要吃一頓悶棍？

「民進黨打擊反對黨，就是用那麼惡劣的手段！」羅智強說，他和柯文哲所屬政黨不同，但看到整個國家機器設局陷害、圍剿柯文哲，站在民主制衡的立場上，他譴責民進黨、力挺柯文哲，挺的不是柯文哲這一個人，挺的是一份公道和是非。

羅智強嘆，監督執政黨不容易，他也曾被監察院用306元政治獻金構陷，被網軍舖天蓋地的攻擊，但同為在野，希望柯文哲一起加油，為公理和正義繼續前行。