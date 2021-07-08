日本追加提供113萬劑AZ疫苗給台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天下午就會抵台，將盡快提供給大家注射。

日本繼6月4日提供124萬劑AZ疫苗給台灣後，再追加送出113萬劑，對此陳時中表示，「我們也再度表達感謝。」感謝外交部謝長廷大使和外交部人員非常努力，會立即開始檢驗封緘，希望在最快速度提供給大家注射。

陳時中表示，檢驗封緘努力在七天內完成，時序上可能會有延誤或是提早，但一旦可以把握就會把分配原則跟地方政府溝通，這批會往65歲以下第九類、第十類對象使用，會透過預約系統來展開。