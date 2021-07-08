台中國家歌劇院推出「外送劇場」服務，7月期間將推出4檔台灣劇場作品演出，由真快樂掌中劇團的《孟婆•湯》首波開場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

因疫情影響全台啟動居家模式，不但餐飲外送服務夯，台中國家歌劇院也自7月9日推出「外送劇場」服務，7月份將推出4檔台灣劇場作品演出，由真快樂掌中劇團的《孟婆･湯》首波開場。歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院將陪伴觀眾及藝術家一起探索全新的劇場形式，讓文化與藝術貼近生活，打造屬於所有人「藝術與生活的劇場」。

因全國防疫第三級警戒，原現場演出的節目，因場館封館而取消現場演出，在網路增加「FUN映中」線上觀影系列，每週末限時在Facebook及YouTube兩大平台播岀台灣劇場作品，民眾不出門便可享有藝文生活，放映節目也延續「夏日放／FUN時光」的「音樂劇」、「親子」及「闔家觀賞」等特色。

歌劇院「FUN映中」7月期間將推出4檔台灣劇場作品，由真快樂掌中劇團《孟婆•湯》開場，接續將陸續放映沙丁龐客劇團的親子音樂劇場《阿醜奇遇記》、刺點創作工坊的音樂劇《再一次，夢想》，與果陀劇場的喜劇《老闆不願透露的事》等節目。

《孟婆･湯》為原「夏日放／FUN時光」系列節目，雖取消現場演出，仍透過「FUN映中」線上觀影，在9日至11日放映，與觀眾在線上相會。

《孟婆･湯》由無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音執導，與台灣女性布袋戲演師江賜美領軍的「真快樂掌中劇團」共同演出。劇中融入布袋戲元素與北管音樂，以民間信仰傳說中駐守陰間的「孟婆」角度，看待傳說故事奇女子王寶釧、潘金蓮和白素貞等人的愛恨情仇，闡述她們喝下用真情之淚熬製而成的「孟婆湯」，對人世的回望與未來的重生。