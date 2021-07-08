在中油大林廠服務30年的工程師王福江、佘賜鴻承辦採購案，涉嫌配合廠商圍標、壟斷材料價格，每件標案收取採購金額2％至5％不等回扣，2人收賄總計高達827萬元。高雄地院依貪污罪分判12年、10年2月，均褫奪公權4年，可上訴。

中油大林廠內油槽每5年就要開槽檢查，槽內可撓性泡沫及排水軟管長期隨油品液位變動，屬於耗材，全球僅法、美、中、德廠商生產，中油則長期使用法、美兩家廠商的泡沫軟管。

王男是大林廠修護組工程師，2008年起負責辦理修護組泡沫軟管等器材採購業務，結識長期承攬中油大林廠油槽檢修工程的海清公司負責人馮姓男子。

馮男掌控美國品牌的泡沫軟管經銷權，與代理法國品牌軟管的薛學駿講好不要削價競爭、進而壟斷中油採購案利益，組成圍標集團，2008年時鎖定王男辦理的標案，以材料未稅金額2％作為賄賂，順利得標。

2012年法國品牌代理權易主，馮男及薛男為了掌控利益，吸引新法國品牌代理業者合作圍標。2014年大陸品牌代理商得標，馮男及薛男及法國品牌代理業者又將其吸收，眾人以不參標、單純供貨、陪標等方式合作，製造競標假象。

王男根據馮男提高的報價，製作採購估價單，按級呈報至廠長，再上呈至採購審議委員會，最後由南部採購中心辦理招標、開標、決標。

檢調查出，馮男在圍標集團中扮演決定價格、協調分工的角色，依圍標集團成員不同加入時間、按比例分配利潤，後期還因為圍標集團成員變多，利潤變低，還一度降低行賄王男的傭金，王男前後共收賄673萬元。

余男則是大林廠工務組工程師，2013年至2015年間負責油槽檢修工程及相關採購工程，余男為了獲取材料合約價3％至5％不等回扣，竟配合洩漏設計圖或制定特殊規範，讓馮男及薛男順利取得1.45億元標案，前後共收賄154萬元。

開庭時，王男坦承配合圍標及收賄但否認訂做特殊標案，願意繳回所有犯罪所得。佘男則完全否認犯行，強調是被薛男誣陷。法官依據相關事證認定兩人有罪，依貪污罪判王男12年，余男10年2月，均褫奪公權4年，可上訴。