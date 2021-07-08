大陸年輕人近來盛行「躺平主義」（隨興而過，餓不死就好），但近來一名95後（1995年後出生）的年輕女孩打工十年付了頭期款買了毛胚屋的故事引起大陸媒體關注，也在一夕之間成為大陸網友的關注焦點。

在江蘇泰州，「95後」女孩白小莉（化名）於6月中旬住進了自己買的毛胚屋中。白小莉未完成小學學業，14歲就進入社會打工。她花光十年來的積蓄，又東拼西湊地借了不少錢，攢夠了頭期款28萬（人民幣，下同），在老家興化買了套3室2廳2衛的大房子。目前還在還房貸，房貸每月三四千元左右。

買下房子後，白小莉再沒有多餘的錢來裝修新房。為了省下租房和裝修的費用，白小莉乾脆住進了毛胚屋。毛胚屋裡的東西並不多，除了廁所簡單裝修過以外，其餘一切從簡，傢具就只有一張床、兩張桌子。與灰撲撲的水泥牆面和地面過日子。

7月7日，經大陸官媒報導後，白小莉買房的故事登上微博熱搜。澎湃新聞而後對她進行了專訪。

以下是白小莉的自述及對專訪問題的答覆：

白小莉：因為家裡窮，我沒讀完小學。當時，我萌生了打工賺錢的想法，父母也沒有阻攔。十多歲時，我去了江蘇無錫一家廠裡做羊毛衫套口（縫合）的學徒，其實就是把一件衣服各個部分拼在一起，每個月有幾百塊錢。

從羊毛衫廠出來後，我又去了一家紡織廠工作。蘇州的工資還是挺高的，一個月兩三千元，但上班很辛苦，一個月白班，一個月夜班。12個小時上完，再休息12個小時，每天睡覺的時間都不夠，哪有時間用錢？錢就是這樣存下來的。

當時在廠裡，工資也不是按月發放，而是每個月給你一點生活費，到年底再給你結賬。我無所謂怎麼結工資，因為我也不怎麼花。

在廠裡工作時間長了，感覺自己像個機器人，我不喜歡這份工作，但也是為了賺錢。一個年輕姑娘，你不上班，你能幹什麼呢？

問：除了在廠裡打工，後來做過其他工作嗎？

小莉：打工幾年之後，我就有了開店的想法，想當老闆。我和奶奶說，我想開個服裝店或者其他什麼小店，做生意。我奶奶很驚訝，她說：「你還想開店？你膽子真大！」我堅持說，我一定要開店。

19歲時，我開了一家花店，在蘇州的郊區。我包花的樣式都很新穎，拿花材也捨得花錢，質量比較好。我也很勤快，喜歡去市場上跑動，去飯店、KTV推銷。

錢主要是這個時候攢下的，當時開花店利潤挺高，遇上情人節能賺2萬塊，當然也非常忙非常累。其實，開花店還挺浪漫的，但看店也麻煩，你人走不開，也別想出去玩。我開了兩年，天天頭昏眼花，慢慢也疲倦了。之後又陸續換了工作，賣螃蟹、做微商之類的，慢慢攢錢。

問：很多網友好奇，為何你在房子還是毛坯的狀態就住了進來？

小莉：因為沒錢裝修。至少要再等兩年存夠錢，我才能裝修。但我覺得毛胚屋對我日常生活也沒什麼影響。這比以前的房子已經好多了。以前我們家住的是土房子，我也沒有屬於自己的房間。

比起出去社交，我更願意待在家裡，我不怎麼喜歡跟別人接觸，除非很好的朋友喊我出去。回家路上順便買點小菜回來做一頓吃的，感覺很幸福。

我每天都會記錄在這裡生活的日常。它是屬於我自己的東西，是我自己的一席之地。房子裡面的一把泥土，一個灰塵，每一平方公尺，都是我辛辛苦苦掙來的，所以說我不嫌棄它。

問：買房時遇到過哪些阻力？

小莉：主要是父母家人反對。我和他們說過一次這事，他們覺得我神經病，我就說，我不僅要開花店，我還要買個自己的房子。我媽說，你有點錢，還不如給我回家造房子。

他們覺得我始終是要嫁人的，找了老公之後都會有房子住的，現在買回去了也沒有用。他們給我洗腦，我也給他們洗腦。我就說我憑什麼不能買房？我有自己的房子挺好的，現在都已經是21世紀了，不是過去那一套（理論）了。

我真正買了房之後，他們反而覺得買得還不錯，開始「真香」了。以前他們不欣賞我，現在覺得我挺有思想的。

問：為什麼一開始家人會阻止你？

小莉：我生長於泰州某縣級市，這裡比較重男輕女。我父母都是普通農民，一開始在家裡種田，後來就在廠裡打工，家裡沒什麼錢。我還有一個哥哥，相差三歲。

在我們這裡，男孩會受到比較多關心，而家裡對於女孩的期待就是，希望你趕快結婚嫁人。女孩嫁過去可以住男方的房子。

問：在沒有家人支持的情況下，堅持的動力來自哪裡？

小莉：可能是因為小時候缺乏關心，缺乏安全感。我看到過一句話說：童年會影響人的一生，有的人用一生去治癒童年，有的人用童年去治癒一生。我也一樣。

我從小就有賺錢的渴望，小時候沒有零用錢，看到別人有零食吃就很羨慕，總想著掙錢給自己買東西，但那個時候還沒有想過要買房子。出來打工後，總是希望自己快點成長起來，賺錢養活自己。後來又萌生了開店、買房的想法，這些都是一步一步進行的。

問：有房後心理上發生了哪些轉變？

買房給我帶來的，應該是一種底氣，一條後路。我談過幾次戀愛，但經歷比較坎坷，也被劈腿過，對人不信任。隨著自己年齡逐漸增長，身邊同學朋友基本上都已經結婚，甚至離婚、二婚了。隨之而來的，是婚姻中的一些可能存在的現實問題，我會考慮這些因素，無論結婚與否，至少自己有地方住。

我想，就算我結婚了，如果我和丈夫吵架，或在婆家受欺負不開心，別人叫我滾，我至少有一個去處，不一定非要回娘家。

我並不想通過結婚去提高自己的生活質量，但是自己買個房子的話，無論什麼時候房子都不會離開自己，會陪自己一輩子，住在自己的家裡，住在屬於自己的世界裡，我就非常踏實。

問：對於以後的生活有何期許？

我現在就想把房貸還清，房子裝不裝修倒無所謂。房貸還清的話，人就會更輕鬆一點。談對象這塊還是隨緣，希望找到喜歡的人。以前家裡催我結婚，我就會和他們講道理，後來就沒那麼催了。

小時候因為沒得到足夠的關心，對家人有點埋怨，但現在已經無所謂了。我是脾氣來得快也去得快的人，不怎麼記仇。但對於那麼早就輟學的事情，我還是有點後悔的。我表達能力有點欠缺，如果讀書更多也許會好點。我很羨慕能上大學的人。