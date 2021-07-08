香港影后毛舜筠因在電影《家有喜事》飾演「表姑媽」一角，最為台灣廣眾熟知，而她和張國榮的一段情也最受到外界關注，如今60歲的她，是演藝圈著名美魔女，近日她出席活動時，超凍齡外貌令人驚艷不已。

許久未拍戲的毛舜筠最近都在忙著拍攝自己的線上烹飪頻道，近日她出席活動時透露，下半年已經接了3部電影，而且都是飾演媽媽，她透露3部電影題材都不同，而且難得劇本她一看就喜歡，所以相當期待。

毛舜筠看不出60歲。(圖／翻攝自東網)

而毛舜筠也表示「美魔女」只是外界對她的客氣稱呼，她其實已一把年紀，所以不介意接演媽媽的角色。當天穿著白T恤搭牛仔褲的她，留著一頭俏麗短髮，皮膚緊緻沒皺紋、瑕疵，看起就像少女，完全不像已經60歲。

從影逾40年的毛舜筠，和張國榮的一段情，最為外界關注，她也是張國榮唯一承認的女友，不過兩人交往沒多久，張國榮就求婚，此舉嚇到毛舜筠，最後分手收場。

時隔多年兩人一起拍攝《家有喜事》，才又重拾友誼，雖然不能當戀人，卻成為無話不談的摯友，張國榮更曾說過：「如果妳當初能嫁給我，也許會改變我的一生」，因此張國榮輕生後，毛舜筠曾懊悔表示，「也許有機會改變他、幫助他，可是最終仍沒能阻止一切」。而現她和三婚尪丁平結婚26年，育有2個女兒，一家四口幸福和樂，讓外界稱羨不已。

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