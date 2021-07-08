螺絲大廠世豐螺絲〈2065〉公布2021年6月合併營收達2.31億元，雖目前整體訂單出貨仍持續受到全球航運塞港、缺櫃等因素影響遞延認列，惟受惠美國大客戶拉貨力道持續放大，挹注6月營收續創歷年同期新高水準。2021年第二季、上半年合併營收分別為7.09億元、14.51億元，亦分別較去年同期成長45.64％、50.14％。

世豐表示，受惠美國地區主要客戶持續加大下單力道，且隨著美國政府先後推出紓困方案、基礎建設等重要政策執行，不僅挹注DIY家用修繕與建築工程應用訂單需求持續放大，創造公司整體產能稼動率保持良好水準，進一步推升6月美洲地區銷售表現仍較去年同期成長79％、占整體營收比重達68％水準，此外，在主要客戶持續保持良好備貨力道，公司亦持續優化訂單生產出貨排程、以及產品結構調整策略，皆係挹注世豐6月、第二季及上半年營收表現刷新歷年同期新高之亮麗成績。

世豐指出，觀察客戶整體訂單需求，美國居家裝修需求熱度不減，主要國際螺絲品牌、經銷商皆延續良好拉貨力道，以第二季DIY居家裝修、建築工程市場銷售比重分別為30％、70％，其中建築工程領域客戶隨著美國疫苗施打率提高，帶動整體建築工程進度回升，進一步挹注第二季建築工程應用銷售較去年同期成長7％，雖今年以來整體螺絲產業受到上游盤元原材料、台幣升值、以及全球船運供需吃緊等影響，世豐第二季出貨訂單已逐步反應產品漲價，加上去年底反應原料漲幅調整約3~5％，客戶訂單結構優化效益展現，凸顯世豐在市場外部不確定性因素高之局勢下，仍保持良好競爭利基，有望整體營運獲利成長優於營收表現，創造整體獲利能力之精進。

展望2021年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐仍持續看好歐、美地區解封對於整體業務接單表現挹注，目前整體在手訂單金額仍保持4個月的水準，短期訂單出貨認列仍需觀察全球航運運力因素，世豐為因應主要客戶訂單需求，持續優化旗下橋頭、彌陀、永安等三大廠生產出貨排程，並結合外部重要供應合作夥伴產能以進行最佳化螺絲製程調配，此外，因應第三季上游盤元價格調漲，世豐亦持續與客戶協調產品報價，同時針對銷售產品組合、週轉天數高的客戶訂單持續優化，在整體接單動能無虞，以期未來營運展現良好成長表現。