內湖科技園區已躍居為北台灣工業廠辦最火紅的成交熱點！據第一太平戴維斯今（8）日最新統計，今年以來已累計成交突破百億大關，累計去年至今年底前將陸續有7棟廠辦大樓完工，吸引大型企業卡位。

第一太平戴維斯統計，自2018年至今年7月，內科與潭美及週邊地區的大型工業廠辦及商業用地，成交金額總計達682億元，其中廠辦占8成，約561億元，土地則占2成。

值得關注的是，2021年截至目前為止，內湖廠辦交易已累計達111億元，突破過往2年的全年內湖廠辦交易規模，交易明顯放大，更貢獻台北市3成的商用不動產交易量。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，內科的新廠辦大樓吸引辦公升級及空間整合的企業，園區內廠商持續擴張或者區外企業移入置產都相當頻繁。

丁玟甄表示，今年以來，科技業購置動能轉趨強勁。內湖科技園區在企業群聚效應明確，建物屋齡相對較新、以及單價僅要市區半價的優勢下，成為台北市的商用不動產交易主力之一。

丁玟甄表示，供給量能穩定，也是企業選址的重點。據調查，內科園區再加上南側新明路工業區及潭美段，全區內現階段有18個科技廠辦案，正在規劃興建及推案中，量體總計超過8萬坪。

丁玟甄表示，其中，潭美段、舊宗段兩區域，由於可開發土地充足，基地規模較大，合計兩區量體將近6萬坪，長虹、華固、達永及宏普建設，都有廠辦案正在興建規劃中，不少案子更在預售階段就已售出。

丁玟甄表示，內科廠辦下波新供給，總計有7棟科技廠辦，在2020年底~2021年間，陸續完工，從價格優勢與新供給完工的時間點來看，剛好可與市區的辦公室缺貨潮銜接，吸納這一波的企業搬遷需求。