Beyond Gaming臺灣職業電競戰隊（簡稱「BYG」），今日由創辦人暨執行長薛弘偉宣布獲兆豐銀行文教基金會冠名贊助，未來將以「兆豐銀行Beyond Gaming（Mega bank Beyond Gaming）」 全新隊名征戰「英雄聯盟太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series）」（下稱PCS）。兆豐銀行除了冠名本土戰隊力挺臺灣電競外，更計畫透過更多元性的跨界合作方式，將各式各樣的服務提供給電競族群，也期待雙方的合作能為臺灣電競產業帶來更好的發展。

兆豐銀行自2018年起開始支持電競產業，連續兩年主辦「兆豐銀行盃電競大賽」，廣邀大專院校學生參與，今年更與擁有62萬訂閱數的知名實況主及YouTuber丁特合作，冠名贊助其所領軍的電競戰隊「兆豐銀行Beyond Gaming」。兆豐銀行文教基金會董事長張兆順表示，期盼為台灣培育更多國際級電競人才，也希望能透過扶植電競國隊與國際接軌，讓世界看見台灣的軟實力。

兆豐銀行Beyond Gaming於2021 PCS職業聯賽春季賽嶄獲佳績，以黑馬新秀之姿在多達十支隊伍的情況下，憑著勢如破竹的優秀戰績取得第二名。PCS職業聯賽橫跨臺、港、澳、東南亞（除越南），蘊育了許多電競菁英及實力雄厚隊伍，但在曾有前職業選手經驗的創辦人薛弘偉帶領下，隊伍在首次挑戰一級職業賽事便能取得佳績。

BYG創辦人薛弘偉Dinter表示：「非常感謝兆豐銀行文教基金會能夠力挺台灣電競產業的發展，這次的冠名贊助，對於我和Beyond Gaming乃至整個台灣電競產業來說，絕對是向前邁出了一大步。期待雙方的合作能夠為台灣的電競注入新的力量，持續培育並且留住本土電競的人才，並且朝向世界舞台發光發熱。」

新的賽季除了以兆豐銀行Beyond Gaming挑戰更高榮耀外，也開始招收新血，訓練臺灣電競選手，讓隊伍由上至下呈現完整的青訓體系。而兆豐銀行Beyond Gaming也希望透過Dinter的豐富經驗，能夠將隊伍朝多元發展打造完善的電競生態系，讓選手們有更好的職業發展。