嘉義縣獨創「疫苗快打車」，一台移動車包辦掛號、量血壓、問診、休息觀察，一站到位，一小時接種速度可達150人。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣獨創「疫苗快打車」，一台移動車包辦掛號、量血壓、問診、休息觀察，一站到位，一小時接種速度可達150人。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣自6月15日起已連辦52場疫苗擴大接種站，除參考宇美町打法，採醫護動、民眾不動原則外，在醫護人員巧思研發下，獨創「疫苗快打車」，一台移動車包辦掛號、量血壓、問診、休息觀察，一站到位，一小時接種速度可達150人。

新冠肺炎疫情延燒，國內疫苗陸續進帳，嘉義縣配合中央政策，從高齡者優先接種，逐批調降接種年齡，為快速提升社區防禦力，疫苗接種必須搶效率，但礙於長者行動力，縣府除提供到宅、村里巡迴設站，在全縣16鄉鎮活動規畫16個疫苗擴大接種站，提升接種服務量後，現在醫護人員研究下，嘉縣獨創疫苗快打車，堪稱宇美町升級版，兼具安全、效率高。

衛生局長趙紋華表示，新冠肺炎疫苗接種後須留觀15分鐘，考量嘉縣長者比例高，打疫苗需優先考量長者行動力及安全性，這次醫護研究改量的「疫苗快打車」，包括電腦等器具皆設在移動台車上，可整合掛號醫師評估、行動式量血壓，除等候區外，掛號、量血壓、問診、休息觀察1站到位，是以高齡長者需求研發的服務模式，且不用時還可以收起來，十分便利。

翁章梁說，「快打車」讓老人家不用一直換座位移動，且除了等候區外，一進場就能就定位，所有流程一次完成，不但速度快、安全，目前嘉縣接種站一場最高紀錄1300人，若疫苗充足，單日將可開設6至8場擴大接種站，加上巡迴村里或定點設站，各合約院所也同時提供服務，每日服務量可達1萬人次以上。