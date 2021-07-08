美國與伊拉克官員今天說，駐伊拉克與敘利亞的美國外交官員與軍人過去24小時遭受火箭與無人機攻擊，至少有14枚火箭襲擊美軍駐紮的伊拉克空軍基地，造成兩名美軍受傷。

法新社報導，監控極端團體的美國非政府組職賽德情報集團（SITE intelligence group）說，一個稱為「穆罕迪斯旅的復仇」（Revenge of al-Muhandis Brigade）的什葉派武裝組織聲稱犯案，誓言將擊退「殘暴的占領行動」。

擔任聯軍發言人的美國陸軍上校馬洛托（Wayne Marotto）說，伊拉克西部的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地遭到火箭攻擊，火箭落在基地與周圍地區，造成兩人輕傷。他又說，當地的民宅與一間清真寺也受損。

不願具名的美國官員說，兩名受傷的人員是美軍，其中一名官員又說，有一人有腦震盪，另一人輕微割傷。

伊拉克消息人士告訴路透社，兩枚火箭今晨朝巴格達綠區內的美國大使館發射。

一名辦公室位在綠區的安全消息人士說，大使館的反火箭系統讓其中一枚火箭改變方向。多名安全官員表示，第2枚火箭落在綠區周圍附近。

這些消息人士說，綠區內的這個大使館區響起警報。綠區有多國政府大樓和外國代表機構。

在敘利亞，美國支持的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）說，在與伊拉克交界的東部地區，奧馬爾油田（Al Omar oil field）今天遭遇無人機攻擊，但沒有造成損害。6月28日，美軍也在奧馬爾油田遭受火箭攻擊，所幸逃過一劫。

五角大廈表示，一枚無人機在敘利亞東部遭擊落，沒有美軍人員受傷，也沒有任何地方受損。

伊拉克陸軍官員說，最近以火箭與裝有爆裂物的無人機襲擊美軍駐紮地點的頻率為前所未見。

詢及暴力衝突再起時，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「這些攻擊反映並代表出，獲伊朗撐腰的民兵組織從根本上對伊拉克的主權與穩定構成風險。」