宅神朱學恒。(資料照／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書)

政府自購62.6萬劑AZ疫苗7日下午抵台，蔡英文總統日前喊出拚7月底疫苗覆蓋率達20至25％。對此，宅神今(8日)在直播節目中表示，「講白一點，到七月底打25%，做不到，因為根本沒買到那麼多疫苗」。

蔡英文6日在臉書提到，AZ疫苗7日到貨62萬劑，第二批日本提供的113萬劑AZ疫苗於8日送達，加上這兩批疫苗後，台灣將累計取得超過700萬劑疫苗；隨著疫苗陸續到貨，施打的年齡會持續降低，規模也會越來越大，希望透過大家最熟悉、也最便利的系統及管道，讓施打更有序、更順利，希望在七月底前，就能把台灣的疫苗接種率，從現在的10%，提高到20%-25%，達到在防疫上有意義的程度。

對此，宅神今在網路節目「踢批批開講Live」中談到，「講白一點，到七月底打25%，做不到， 因為根本沒買到那麼多疫苗，且重要的是，蔡總統不知道數學不好還是怎樣，要覆蓋率25%，那要打滿2劑，你還以為七月做得到，絕對不可能，你連疫苗都沒那麼多」。

宅神說，疫苗如果只打一劑，像是AZ疫苗有65%防禦力，別提BNT疫苗面對Delta變種病毒防禦力也降到六成，你說只打一劑要達到群體免疫，以目前變種病毒而言做不到，若只打一劑 ，那你現在人數跟疫苗數量也不成比例，且台灣目前也沒開放混打。

宅神進一步說，「全世界都在2000萬劑疫苗起跳在採購，你只買200萬劑，人家根本不把你看在眼裡，絕對做不到25％覆蓋率」。