香港行政長官林鄭月娥今在2021世界人工智能大會香港分會場論壇致辭表示，指大陸的「十四五規劃」支持香港更好融入國家發展大局，首次明確提出支持香港建設國際創新科技中心及深化香港與大陸的科創合作關係。

林鄭月娥表示，過去4年，香港循著八大政策方向推動創科發展，包括增加研發資源、匯聚科技人才、提供創投資金、提供科研基建、檢視現行法規、開放政府數據、改變政府採購方法和加強科普教育，至今投放了超過1100億港元落實多個項目。港府積極推動本地大學與世界頂尖院校及科研機構，共同成立研發中心及實驗室，進行環球科研合作，期望把科研項目於香港落地，日後可以產業化。

林鄭說，無論在政府、學界和企業層面，香港都一直積極與內地各個城市交流和合作。例如在過去數年，滬（上海）港兩地的大學及科研機構在不同的科技領域攜手進行了一些聯合研發項目；同時也在化學、生命科學、腦科學、醫療機械人等範疇建立了聯合實驗室及聯合研究中心，深信滬港會進一步加強合作，發揮各自的優勢，一同為國家的科技創新發展努力。