封測廠力成(6239)受惠記憶體及邏輯封測業務同步暢旺，帶動2021年6月及第二季合併營收同步「雙升」改寫新高，表現優於預期。法人看好，在記憶體及邏輯業務持續穩步成長帶動下，力成下半年營運將逐季走高，全年有望賺逾1股本。

力成股價在5月中下探92元低點後震盪回升，今（8）日平盤開出後持穩盤上，午盤在買盤敲進下漲勢轉強，最高上漲1.83％至111.5元，終場上漲1.37％、收於111元，為4月底以來2個月高點，成交量跳增1.86倍至3822張。

力成公布6月自結合併營收70.63億元，月增2.57％、年增10.34％，連3月改寫新高。帶動第二季合併營收206.2億元，季增達11.89％、年增6.24％，同步改寫新高。累計上半年合併營收390.5億元、年增2.17％，成長幅度擴大、續創同期新高。

力成先前表示，隨著記憶體需求回升、訂單能見度良好，配合邏輯業務需求暢旺，對今年營運成長樂觀看待，預期營收可望逐季成長，其中邏輯業務第二季貢獻可望突破50％。今年資本支出估近150億元，與往年水準相當。

展望今年，力成董事長蔡篤恭在致股東報告書中預期，封測產能短缺狀況將持續、美中台緊張情勢短期內不會緩解。力成除持續組織改造，加速先進封裝技術研發製造及業務開發能力，並將整合集團資源，致力改善產品組合、分散客戶，續拚營運成長。

投顧法人認為，受惠記憶體需求回溫、邏輯需求持續暢旺，使力成第二季營收成長優於預期，預估每股盈餘（EPS）可望突破2.7元。由於記憶體及邏輯業務可望穩步成長，看好力成今年營收將年增高個位數百分比、並賺逾1股本，維持「買進」評等、目標價140元不變。