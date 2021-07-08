Sony在今(8)日推出5G旗艦機Xperia 1 III，台灣總經理林志遠表示，希望透過為Xperia 1 III推出，在台灣非蘋的高階市占率可以從現有15%成長到30%、拚倍增表現，另外，他也表示，6月台灣市場已經出現回溫跡象，比照日本銷售經驗，期待未來疫情解封後會有明顯的攀升。

儘管台灣疫情警報尚未解除，Sony依舊按照計畫每兩個月在台灣市場推出新機自5月起的Xperia 10 III，到今年啟動預購的Xperia 1 III，以及預告將在9月推出的Xperia 5 III，林志遠表示，Sony在機種規畫上，不同機種的上市時間不一樣，公司有公司規畫，盼藉此得可以創造不同的銷售周期。根據以往經驗，銷售周期都有一年以上，希望這次也有一樣的銷售周期，他也說，去年SONY Xperia 1 II在高階非蘋連續3個月拿下銷售冠軍，希望今年成績更好，且會力拼在高階市占率因為Xperia 1 III推出，可以從現有15%成長到30%，換句話說，挑戰倍增的表現。

台灣5月疫情爆發，使得當月手機銷售急凍，林志遠表示，預計6月銷售量差不多，但市調機構一定會比較低，主要是因為6月只有4周，但根據觀察，整體市場狀況是差不多，他進一步表示，5月疫情一爆發，百貨公司人流一度降到只剩下2成，6月已經有回溫跡象，預估7月會更好，參照過去日本經驗，警即宣告後的手機銷售量一定會下滑，但是限制結束後手機銷售會有大幅度增長，且主要是中高階機款，且疫情環境下，消費者對於性能規格要求更高，因為受困於疫情，手機會是重要的溝通工具，相信台灣市場待解封後也會有不錯的回溫。

林志遠也談到，疫情關係下，原本看好線上銷售會有明顯提升，但事實並非如此，線上銷售的成長幅不如預期，分析來看，主要還是因為台灣消費者購機習慣上，尤其是消費者不習慣線上綁約，未來Sony線上領域會持續和各大平台合作預購，線下部分也會和專賣店配合，消費者可以預約時段賞機，分散人流，以降低風險。

非蘋陣營陸續推出摺疊手機，林志遠表示，目前對於摺疊手機仍要看總部規畫，會評估市場需求，再適時推出。

Sony Mobile今舉辦線上發表會，5G旗艦手機Xperia 1 III即日起正式啟動預購，另外，Sony也預告Xperia 5 III將於9月在台正式推出。

本次Xperia 1 III啟動預購，一路到本月18日，將稍微時間拉長，主要是希望消費者有一段預購期間，畢竟在疫情期間可能比較不方便，將時間拉長，有機會可以隨著疫情好轉，有更多的消費者可以親自去體驗，更重要得是，Sony在取貨的時間規畫相對以往有拉長，最關鍵的還是基於安全考量，避免同時間聚集太多人，風險加大。