群益投信今舉行「2021下半年投資展望說明會」，群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍指出，下半年的台股，受到疫情的影響已經鈍化，市場關注通膨以及FED的態度，而預期FED即將討論縮減購債，過去經驗，討論縮減購債時台股「逢會必跌」，但是，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，台股自然也是投資人成長投資必要選項，台股的震盪加劇在所難免，不過，長期趨勢往上不變，因此，只要是大盤拉回就是買點。

王耀龍強調，從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看，歐美疫苗施打進度符合預期，重啟經濟回補庫存需求強勁，聯準會最快升息也是在2023年，資金仍然充沛。價值面而言，台股的殖利率穩定，外銷出口帶動廠商獲利成長，因此評價仍有上修空間。整體信心面來說，台灣本土疫情獲得控制，半導體技術領先，內資買盤活絡，台股將有機會續創新高。投資策略上，由於電子與傳產各擁利基，因此建議均衡布局。

選股邏輯上，王耀龍建議，短期留意消費性電子供應鏈、中長期關注美歐經濟重啟、碳中和、美國基建、科技創新趨勢題材；在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下，傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現，民生需求商機，紡織、高爾夫、航運、鋼鐵等可多留意。電子類股在半導體、高速運算、Apple以及電動車的帶動之下，長期趨勢仍看好，上半年的股價表現相對落後，下半年有機會補漲。