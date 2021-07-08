永豐金(2890)旗下永豐金證券宣布領先同業自即日起開辦美股定期定額經紀業務，並提供存股庫存獨立績效管理，最低申購金額100美元，每個月最多可以扣款3次，「豐存股美股」平台目前上架個股及ETF共54檔，全部都可以定期定額投資，透過碎股計算到小數點後5位的模式，連股價5千美元的超高價股，小資族都可以定期定額輕鬆買入，為美股存股打開全新扉頁。

金管會5月正式宣布開放證券商複委託「定期定額」業務，永豐金證券是首家完成相關系統建置及各項配套作業宣布開辦經紀業務的券商，再次展現該公司在國內券商複委託零售業務市場第一的地位。

永豐金證券表示，「豐存股—美股」去年7月開辦定期定股，1股就能存股，受到投資人支持肯定，今年6月單月扣款筆數已超越1.5萬筆，較去年底成長翻倍，單月扣款金額突破2.41億元。

永豐金證券分析指出，「定期定股」以股數為基本單位，扣款金額受股價、匯率等波動會變動；而「定期定額」買美股，對於想每月提撥一筆固定資金的存股族更簡單適合，每筆最低門檻100美元、變動單位10美元，在資金配置上更能精準做理財規劃。

「豐存股美股」目前上架54檔申購標的，33檔股價超過100美元，以股價最高的亞馬遜最新收盤價5310美元為例，若以定期定額碎股的模式，每月100美元小金額就能存到高價股，讓投資人的資金發揮最大效用。

目前「豐存股美股」提供「定期定額」及「定期定股」兩種存股方式，同樣適用上架的54檔標的，含21檔個股及33檔熱門ETF，並針對這兩種扣款方式提供獨立庫存績效管理，方便投資人能清楚管理兩種存股方式的個別績效。