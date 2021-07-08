美國航空公司（American Airlines）周三表示，因旅客持續回流，該公司在7月4日獨立紀念日周末假期的載客量達到270萬人次，幾乎是去年同期的3倍。

美航營運長David Seymour在給員工的報告中表示，主線和地區航班超過26,000架次，較一年前的運力大增1倍多。

美航未提供與2019年7月同期、疫情爆發之前比較的數據，但全國數據顯示，今年美國機場旅客仍較兩年前減少。美國運輸安全管理局（TSA）表示，今年7月的頭五天約有1000萬人通關，較兩年前同期通過機場安檢的1220萬人減少約18%。

但旅行需求激增是事實，航空業正加緊招募員工應對。此前媒體報導，西南航空端出雙倍工資吸引空服、地勤和貨運人員在國慶日假期加班。

看好航空旅行的復甦前景，聯合航空6月底宣布將向波音與空中巴士共採購270架新飛機，創下史上最大筆的訂單記錄。聯航表示新訂購的飛機包括50架波音737 MAX 8型飛機、150架波音MAX 10飛機和70架空巴A321 neo，預計在全部交付後，公司的運力將提高30%。

不過，因雷暴（thunderstorm）穿過美國上空，上周末一開始有數百個航班取消和延誤。

周三美國航空股價收跌3.3%，為20.31美元，其他航空股也同步大跌。

國際航空運輸協會（IATA）理事長Willie Walsh稍早前表示，他對下半年的旅行需求抱持謹慎樂觀的態度，並預期英國和美國之間的跨大西洋航班可望在未來幾周內重啟。但白宮官員向媒體透露，即使來自美國商業團體和國會議員的壓力越來越大，但拜登政府不會立即取消國際旅行限制。