可以拜拜了，宗教場所限99人，中元普渡仍禁止。（圖／Shutterstock）

中央流行疫情指揮中心今宣布3級警戒維持到7月26日，同時提出各種「微解封」措施，其中針對宗教活動，農曆7月的中元普渡維持不開放，而寺廟參拜、教堂禮拜則可提出防疫計畫，開放至多99人入場。

副指揮官陳宗彥表示，宗教場所目前是有條件開放，依照指引的規範，宗教團體若認為自己可以做好防疫規範，可以提出計畫，和地方政府申請後，開放寺廟參拜，教堂的實體禮拜，但是面積總數的部分，如果空間很大，上限也是99人，一切依照現行管理機制。

陳宗彥表示，宗教團體的其他活動持續維持3級警戒的規範，暫不同意開放。另外許多人關心的農曆7月普渡，這也是屬於宗教活動的形式，因此仍維持不開放。喪禮的部分，則維持原有規範，只有家祭、沒有公祭。

另外，全國人民團體、合作社也放寬會議措施。陳宗彥表示，全國人民團體及合作社暫停辦理交接典禮等群聚活動，得以視訊方式召開理事會、監事會議、會員大會(含代表大會)，石村出席即視為親自出席，但是視訊會議不可辦理選舉、補選、罷免等事項。

至於國家公園，陳宗彥表示，室內空間不開放，戶外則是採取停車場位置調降，停車數量為原本的40%的管制措施。山屋、生態保護區及墾丁所有沙灘持續關閉，戶外遊憩據點加強監測人流，配合地方政府或原鄉部落管制。室內場所以每人2.25平方公尺面積，進行總量管制，用餐採梅花座並設隔板，住宿小木屋以每間4人為限。

休閒農場未禁止營業，若配合指揮中心餐飲指引及「休閒農場防疫管理措施」，符合通風良好、設置隔板、梅花座/桌、維持社交距離、使用後即消毒、個人套餐，且不開放共食，則可開放內用。

另休閒農場的室內外娛樂遊憩、展演或教育學習相關設施暫，若符合「休閒農場防疫管理措施」可開放營運。

其重點項目包括，工作人員健康管理與防護、執行全場與室內外設施遊客出入、人流管制措施及實聯制、避免室內與室外熱區群聚。除了指定區域飲食時，需全程配戴口罩，也要落實場域活動與清潔防護措施 、高風險區域加強清消並增設洗手消毒設備、調整體驗活動內容並減少人員間近距離接觸機會。