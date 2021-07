The 2021 All-Star Home Run Derby field is now set.



▫️ Shohei Ohtani (LAA)

▫️ Trevor Story (COL)

▫️ Juan Soto (WSH)

▫️ Salvador Pérez (KC)

▫️ Joey Gallo (TEX)

▫️ Trey Mancini (BAL)

▫️ Pete Alonso (NYM)

▫️ Matt Olson (OAK)



Who takes the crown as the long ball king?