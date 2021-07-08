萬眾矚目的大聯盟全壘打大賽今天又有新消息，那就是參與球員又多了兩人，分別是遊騎兵的賈羅(Joey Gallo)和國民外野手索托(Juan Soto)，加上昨天宣佈加入的運動家重炮歐森(Matt Olson)，目前已經有八名選手參賽，名單也正式確定了。

原本全壘打大賽有眾多球星宣佈不參加，如目前有28轟的藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)等人，星度大減，但本季已敲出32轟暫居全壘打王的大谷翔平很快就確定參賽，之後陸續也有各隊好手加入。

The 2021 All-Star Home Run Derby field is now set.



▫️ Shohei Ohtani (LAA)

▫️ Trevor Story (COL)

▫️ Juan Soto (WSH)

▫️ Salvador Pérez (KC)

▫️ Joey Gallo (TEX)

▫️ Trey Mancini (BAL)

▫️ Pete Alonso (NYM)

▫️ Matt Olson (OAK)



Who takes the crown as the long ball king? 👑 ⚾️ pic.twitter.com/A2WUUL9eLl — The Athletic (@TheAthletic) July 7 2021

首先確定的是大都會重炮阿隆索(Pete Alonso)，他在2019年拿下例行賽全壘打王和明星賽全壘打大賽冠軍，是本季衛冕的大熱門，接著洛磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)、金鶯曼西尼(Trey Mancini)、皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)陸續加入，一直到最近歐森再入陣，陣容越來越有看頭。

直到今天賈羅和索托再宣佈參加，八位選手總算到齊，吸引力也更勝以往，相信大家都會很期待這幾位大聯盟好手的較量。賈羅本季272打數有65支安打、23支全壘打，冠獻51分打點，打擊率.239，索托259打數有73支安打、11支全壘打，貢獻42分打點，打擊率.282，兩人都是強悍的攻擊好手。

這八位選手將於7月13日在有「打者天堂」的洛磯主場庫爾斯球場較勁，大谷翔平當初加入時說道：「很興奮向各位宣布，我將參加2021全壘打大賽，期待在科羅拉多見到你們。」而大谷翔平的餵球投手預計由天使牛棚投手傑森布朗(Jason Brown)擔綱，到時候就看他們默契如何了！