1位民眾緊閉著雙眼忍住被針扎的不適。（黃世麒攝）

醫護人員及時補充針劑，盼加快施打效率。（黃世麒攝）

醫護人員施打完一列後，推著工作車小跑步往下一列前進，盼加快施打效率。（黃世麒攝）

醫護人員細心抽取，不浪費得來不易的疫苗資源。（黃世麒攝）

民眾拿著手機自拍記錄下這個時刻。（黃世麒攝）

為防範新冠肺炎疫情，新北市開放第2波的莫德納疫苗施打，第一階段安排70歲以上、原住民60歲以上長者8、9日兩天施打；新北市三重綜合體育館8日一早湧入不少長輩前來接種疫苗，醫護人員及時補充針劑，盼加快施打效率。

第2階段則是68歲以上、原住民58歲以上長輩接種，於7月10日早上8點到晚上8點、11日早上8點到下午5點預約，預計7月12日到13日接種。