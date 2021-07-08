新北第2波接種莫德納 一階段符合年齡長輩8日開打 15:122021/07/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三重綜合體育館一早湧入不少長輩前來接種疫苗。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1位民眾緊閉著雙眼忍住被針扎的不適。（黃世麒攝） 醫護人員及時補充針劑，盼加快施打效率。（黃世麒攝） 醫護人員施打完一列後，推著工作車小跑步往下一列前進，盼加快施打效率。（黃世麒攝） 醫護人員細心抽取，不浪費得來不易的疫苗資源。（黃世麒攝） 民眾拿著手機自拍記錄下這個時刻。（黃世麒攝） 為防範新冠肺炎疫情，新北市開放第2波的莫德納疫苗施打，第一階段安排70歲以上、原住民60歲以上長者8、9日兩天施打；新北市三重綜合體育館8日一早湧入不少長輩前來接種疫苗，醫護人員及時補充針劑，盼加快施打效率。 第2階段則是68歲以上、原住民58歲以上長輩接種，於7月10日早上8點到晚上8點、11日早上8點到下午5點預約，預計7月12日到13日接種。 COVID-19疫苗預約系統 挨轟買空賣空 金門縣拚接種率 開放40歲以上鄉親打AZ疫苗 #新冠肺炎 #台灣 #接種 #新北市 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南溪北增設大型接種站 65歲以上長輩LINE和電話登記 10:132021/07/08 生活 疫苗預約系統上線後 媒體人：標準民進黨愛搞的一把「虛招」 09:532021/07/08 政治 擔心捲入特權風波 調查局自砍疫苗接種名單內幕曝光 13:142021/07/08 社會 優先接種 竹市國民黨議員為鄰長請命 04:102021/07/08 地方新聞 有效抵擋變種病毒 醫曝一招「很有用」 07:592021/07/08 生活 中市疫苗打氣旺 覆蓋率達1成 04:102021/07/08 地方新聞 打完莫德納笑不出來 藤岡靛驚曝5副作用纏身2天 10:452021/07/08 娛樂 疫苗＋篩檢 學者：台灣已達解封條件 04:102021/07/08 焦點要聞 桃園75歲以上接種率全國第一 鄭文燦：幫長輩服務是責任也是幸福 12:022021/07/08 政治 1.1萬多名幼兒園、課照中心教職員今接種 侯友宜視察施打狀況 11:172021/07/08 生活 《國際社會》1275例 韓每日新確診數再刷新高 09:442021/07/08 財經 生活熱門新聞 環南市場攤販1家9口全確診 便當店老闆出借廁所也中鏢 - 生活 圖卡整理包》713有條件微解封 相關規定一次看 - 生活 微解封根本來亂的 網狠酸：政府邏輯已死 - 生活 微解封後敢看電影、健身嗎？鄉民曝1場所絕不敢去 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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