生涯曾贏得2座溫布頓錦標賽及1座美國網球公開賽冠軍的英國名將莫瑞（Andy Murray），而他在2013年溫布頓首冠的紀錄影片，以NFT（非同質化代幣）的數位形式，在交易平台以17萬7777美元（約502萬7533台幣）成交。

NFT是近期興起的新型態投資，NFT與比特幣（Bitcoin）一樣是虛擬代幣，差別在於NFT有無法分割、竄改等特性，因此有不少藝術家開始會將畫作或是音樂版權會以NFT形式出售，NFT是一種加密資產，在區塊鏈紀錄擁有者像是圖片、影片、文字等數位內容，儘管任何人都可以閱覽或下載，但只有買家才持有所有權。

購買莫瑞2013溫網冠軍時刻影片NFT的買家，除了獲得影像的NFT，還能收到實體設備播放影音，2張2022年溫布頓男單決賽門票、一次和莫瑞打球的機會及簽名紀念品。

莫瑞透露，第一次知道NFT，是美國數位藝術家Beeple的作品透過NFT形式以6930萬美元（約19.6億台幣）出售，「我還在學習關於NFT的資訊，這感覺是個很令人期待的領域，我確定未來會有更多運動員或是內容提供者會進入這個市場。」