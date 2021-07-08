新北市1名男子2017年與妻子小芳（化名）結婚後，隔年發現小芳偷偷上網搜尋「如何與天蠍座女生談戀愛」，電腦紀錄中還有女女性愛影片、摩鐵消費紀錄等，他甚至在電腦發現小芳的通訊軟體中，另名女子傳訊息說「想填滿妳身分證配偶欄」，讓他崩潰提告；法院認定2女侵害配偶權，須賠償30萬，可上訴。

判決書指出，該丈夫在2017年與小芳結婚，隔年他發現妻子在電腦網頁上搜尋「如何與天蠍座女生談戀愛」，瀏覽紀錄中還有女同志性愛影片，甚至聽到小芳在睡夢中喊出另名女子的名字，此外因為小芳會使用他的電腦同步至手機，因此他在電腦的通訊軟體驚見許多小芳與小三的親密對話，決定提告。

丈夫指出，對話訊息中，小芳的出軌對象還說「想填滿妳身分證配偶欄的空白處」等情話；不過小芳與小三出庭時辯稱2人只時工作上認識，肉麻的對話也只是好友閨蜜間的談話，多數內容僅是歌詞分享並否認情侶關係，而至於網頁搜尋紀錄則一概否認，認為是丈夫惡意誣告。

不過法院認為，依據丈夫提供的訊息證據，認定2女的關係不只是「閨密」，已超越友誼關係、達交往程度，且該丈夫曾經傳訊息給小芳說「妳跟林女同性關係好好跟爸媽說」，小芳未否認，因此判定該小三已侵害男子的配偶權，判2女須共同賠償30萬元，可上訴。