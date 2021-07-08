三級警戒延長到7月26日，但外用內食微解封，經濟部次長陳正祺表示，百貨賣場防疫管理措施，三級警戒下，人員在健康管理要造冊，分流上班，每天要有監測計畫，每人一坪，隨時帶口罩，且要有教育訓練，環境定時清消，暫停試吃試用服務。

陳正祺表示，應變措施部分，一但發生確診，專櫃的九宮格內都要停止營業並進行消毒。若確診者是百貨人員賣場者，密切接觸者都要隔離採檢，停業3天，恢復營業11天內要暫停百貨賣場美食街服務，並加強健康監測。

而民眾最關心的美食街部分，陳正祺表示，要採用梅花座，間隔隔板確保1.5公尺，個人套餐方式，不共食也不提供酒精飲料，美食區更是要求容留人數只能有1/2。

餐飲業防疫措施。（圖／指揮中心提供）

經濟部表示，傳統市場與夜市部分，目前三級警戒由地方政府應地制宜，沒有關閉，但是人員進出，強調要加強人員的健康管理，請自治會和管理員要

餐飲防疫措施出爐。（圖／指揮中心提供）

內用桌與桌需間隔1.5公尺。（圖／指揮中心提供）

近期疫情已漸漸趨緩，往好的方向發展，中央疫情指揮中心宣布可有條件放寬百貨、賣場、傳統市場、夜市餐飲內用。在做好防疫措施前提下，且疫情可控制的狀況下，讓業者生意逐步回到正軌。

經濟部強調，開放前提還是以防疫為重，因此制定「百貨及賣場防疫管理措施建議指引」及「傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引」，提供全國百貨、賣場、市場、夜市及其相關管理單位在佈署防疫工作時，能有所依據。

至於大家最關切的餐飲業，指揮中心也宣布在有隔板、採梅花座或可維持用餐時之社交距離條件下，可提供內用服務。但餐飲服務人員要嚴格落實健康管理，加強餐飲場所環境消毒。顧客除實施實聯制外，也要調整供餐方式，以個人套餐或分菜後再上桌，自助餐則以服務人員專人夾菜為原則。

夜市及百貨、賣場的美食街，除落實執行「餐飲業防疫管理措施」外，因人潮容易聚集，亦應加強人流管理。經濟部表示，美食街入口應進行容留人數管理，共同用餐區容留人數以總座位數1/2為上限，點餐櫃檯定期消毒並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區可設置消毒設備或洗手專區，方便消費者使用。另經濟部也鼓勵消費多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險。

另傳統市場及夜市有條件開放飲食重點規範包括：市場、夜市禁止試吃活動及禁止邊走邊吃，鼓勵預約外帶或外送；飲食、熟食攤須加裝遮罩或隔板，且攤台區（吧台席）需禁食，所有桌椅除裝置隔板並採梅花座，不同桌應保持1.5公尺距離；並改以個人式套餐，不共食，且顧客不得自助取餐，需由工作人員服務。

此外，市場、夜市搭配「人流管制措施」也是加強推動重點，包含設立出入口管制，落實顧客實聯制，若逾容留人數時暫緩入內；並採人車分流，必要時禁止馬路中間擺攤或其他營業降載方式處理；且建議攤位前以立牌、貼膠條等方式，限制排隊人數及保持社交距離，並限制消費時間。

經濟部表示，後續將與指揮中心、各縣市政府保持合作，並請各縣市政府相關主管單位依據公布的指引自行訂定符合實際經營樣態的防疫作業規範，落實防疫工作，確保業者生計的同時，也使民眾能安心進入這些營業場域採購及消費。