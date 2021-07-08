新北市今天僅增加6例，創下三級警戒以來最低，距離清零指日可待。市長侯友宜表示，確診案例中5人感染源明確，其中3人是隔離中確診；另1人住板橋區，在新竹縣工地做工，工人確診傳播給他。另1人是到台北市找姑姑，受到感染。唯一感染源不明的1人，住在三重，足跡包括台北、台中，但感染源還沒找出來，還在追查。

直播》新北僅6例清零有望，湯城篩914人全陰性侯友宜最新說明。

目前新北市總篩檢量17萬，快篩陽性1219，陽性率0.7％，社區篩檢站二度0陽，可看出新北隱形傳播鍊，已經有效控制，社區篩檢、廣篩發揮功效。

而為了加速疫苗接種率，侯友宜一口氣宣布第二階段、第三階段施打規劃，目標是新北65歲以上民眾，能在7月15日完成施打。

第二階段：

莫德納年齡下放、不限戶籍。

67歲以上、原住民57歲以上

7月10、11日預約，12、13日接種。

第三階段：

莫德納年齡下放、不限戶籍。

65歲以上、原住民55歲以上。

7月12、13日預約，14、15日接種。

不限戶籍67歲以上長者將在週六8時至20時、週日8時至17日開放預約，65歲以上長者則在12日8時至20時、13日8時至17時開放預約，將向中央反應，希望在15日前完成轄內65歲以上長者接種。

侯友宜說，70歲上預約接種16458人，目前已完成接種16209人，接種率已達98％，莫德納接種年齡會持續往下報，不限戶籍接種，67歲以上長者接種時間將在12日至13日分時段進行，接種地點將擴大。

侯友宜說，第三波65歲以上長者也將在14至15日分時段進行施打，疫苗會跟中央反應，15日前65歲以上長者都可打到疫苗，預約方式還是兩個軌道，用新北疫苗接種網站，以及區公所專線電話服務，包括區公所、里長就近協助，長者方便網路、電話專線都可以，希望15日前65歲以上都可打到疫苗，讓大家都可以得到保護。

另外，副市長劉和然也說，65歲以上長者疫苗預約目前仍以新北預約系統為主，若有疫苗劑量不足的地方，將要求中央補足，落實施打完畢，至於未來65歲以下疫苗施打，則會按照唐鳳設計的疫苗系統搭配。