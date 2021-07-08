談戀愛最怕被爛桃花纏上，不僅浪費雙方時間，還可能因此錯過條件更好的對象！搜狐網命理專欄點名，金牛座、雙子座、處女座及摩羯座的人自帶爛桃花體質，在談戀愛時，經常無法擺脫自己不喜歡的人。

▍1.金牛座

金牛座之所以爛桃花多，因為是他們的性格太過於溫和，所以很多人到了適婚年齡，都會開始打他們的主意，認為金牛座是很適合長久一起過日子的人。但對於感情，金牛座很有自己的想法，他們很了解自己喜歡的是什麼類型，從來不隨便進入一段感情。通常他們的不回應，就等於拒絕，可惜總是被爛桃花誤以為是默認，依舊會瘋狂追求他們，導致金牛座的人身邊很多爛桃花。

▍2.雙子座

雙子座個性活潑開朗，跟誰都能玩在一起，因此身旁的異性朋友向來很多，雖然雙子座的人僅把對方當朋友，從來沒有想更進一步交往，可是對方的想法可能不一樣。在相處過程中，雙子座的人不會明確表達自己的立場，常常讓別人產生誤會，導致一直遇到爛桃花，讓自己深受其擾。

▍3.處女座

處女座很擅長社交，對他們來說，交朋友是很簡單的事情，但是處女座的人總是太為別人著想，天生不懂得拒絕他人，反而給了對方錯覺，而尤其在感情中，即使對方不斷靠近，他們也不會閃躲，就會讓人以為他們也是有意的，建議處女座的人要學會適時婉拒不喜歡的追求者，才不會徒增困擾。

▍4.摩羯座

摩羯座個性內斂封閉，是一個不擅於交朋友的人，但他們的眼光又特別高，總想要遇到一個比自己優秀很多的人，但偏偏遇不到，若摩羯座的人想要早日擺脫身邊的爛桃花，建議多多利用空閒時間去提升自己，多交新朋友才能拓展交友圈。