中國新聞網8日報導，新冠肺炎疫情已在全球造成400萬人喪生，還在廣泛傳播。截今已有多國先後在早前的血液、咽拭子、活檢、汙水等樣本中發現新冠病毒，且早於中國大陸目前已知的最早傳播時間。美國一些政客與媒體，卻在病毒溯源問題上，始終將矛頭對準中國。究其原因，是美國對中國的發展感到焦慮，深恐威脅到其世界霸主地位。

報導稱，美國研究人員6月15日在美國《臨床傳染病》雜誌發布最新研究報告，對2020年1月2日至3月18日間從全美50個州採集的2萬4079個血液樣本進行了新冠抗體檢測和分析。結果發現，有9個樣本呈抗體陽性，其中7例來自伊利諾州等5州病例，時間早於這5個州官方公布的首例確診病例時間。表明新冠病毒2019年12月就已在美國出現。

無獨有偶，加州大學洛杉磯分校此前發布報告稱，新冠病毒可能早在2019年12月就已存在於洛杉磯地區。

除美國外，日本從2019年初血液樣本，發現了新冠病毒抗體；義大利、法國分別在2019年12月採集到的活檢樣本和咽拭子樣本中，檢測出新冠病毒。西班牙、巴西研究人員也分別在當地報告最早確診病例之前的廢水樣本中，找到新冠病毒存在痕跡。這些發現，不斷改寫著新冠病毒傳播的時間線。

報導分析，美國一些別有用心的政客和媒體，在病毒溯源問題上，始終將矛頭對準中國。他們無視世衛組織的調查結果，對本國的病毒溯源問題隻字不提，對一些反對「武漢實驗室洩漏」陰謀論的科學家，進行政治打壓和人身攻擊。

中新網評論，究其原因，是美國對中國的發展感到焦慮，深恐威脅到其世界霸主地位。他們需要尋找各種藉口詆毀和打壓中國，讓中國處於國際輿論的風口浪尖，這也是一貫伎倆。奉勸美西方不要企圖將病毒溯源當作抑制中國發展的「政治工具」，而是通過客觀、公正的科技手段，來研究新冠病毒的起源工作，以期盡早「擊敗」新冠病毒。