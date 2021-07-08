疫情期間民眾不敢出門買菜，導致菜農的銷售量急速下滑，觀音區農會推出蔬菜袋，也是桃園市首度和計程車合作的農會，由計程車司機宅配到府，北北桃的民眾皆可輕鬆買菜，而這次的蔬菜袋不僅有有機蔬菜，就連根莖蔬菜、新鮮菇類也囊括在內，自7日起開始訂購，訂購截止日為15日。

桃園市農業局表示，先前因全國三級警戒，各級學校停課，農業局與學校營養午餐合作，推出有機蔬菜箱，當時大獲市民好評，每次有機蔬菜箱訂購消息一出就立馬銷售完畢，隨後平鎮區農會最早發起推出在地蔬菜袋，桃園市不少農會也都相繼推出各地的蔬菜袋，但都僅供應在地的居民，並沒有跨區、跨縣市的服務。

農業局說，觀音區農會原本也是只有販售自己轄內的民眾，但後來與車隊合作，讓計程車司機可以將蔬菜袋送到桃園市、新北市及台北市，提供外地的民眾也能一同購買，但銷售期間僅有兩周，怕解封之後蔬菜宅配的需求會大幅降低，因此將這次的訂購期限縮短，邀請民眾一同來挺菜農。