尖石鄉後山水蜜桃今年約有1成遭猴害，傳出用「噴漆」防猴害最有效。（羅浚濱攝）

尖石鄉秀巒和玉峰村的水蜜桃7月進入盛產期，往年靠近林班地和邊垂地區果園，遭台灣彌猴侵害嚴重，果農用沖天砲趨趕，拿傳統獵槍、弓箭射殺，效果都不彰，今年受損較少，傳出設陷阱捉到彌猴後，用「鐵勒士」（即噴漆）防猴最有效。

尖石鄉公所農業葉長城說，尖石後山原住民早年會捕捉台灣彌猴食用，隨著飲食習慣的改變，幾乎沒有人會捉猴來做料理，加上政府曾經把台灣彌猴列為保育動物，讓尖石山區經常可見猴子蹤影，跳進溪流戲水消暑，甚至到處在「嘿咻！」

對動物生態很了解的新竹市環保局副局長洪明仕說，台灣彌猴交配期在每年10月到翌年2月，母猴懷孕5個多月後生產，在非交配季的「跨騎」動作，是在確認個體的位階，一般位階低猴子會「翹屁股」表示臣服、示好，位階高的猴子「跨騎」做為接受，並不是在交配。

台灣彌猴生出下一代後，大小猴會成群結隊找食物，水蜜桃即成最佳餐點，見遠方有人馬上就逃跑，很難逮個正著。葉長城說，靠近林班地和邊垂地區的果園，往年水蜜桃至少被吃掉2到3成，今年農民反應猴害是比較少，損失約有1成。

「用鐵勒士防猴害最有效！」老家住泰崗的希莉克車隊領隊邱榮華說，一般狸陷阱捉到猴子後，其他猴子會逗留在周邊，有親友突發奇想使用鐵勒士噴漆，朝關在陷阱內的猴子身上噴紅、黃、藍或各種色彩做「懲罰」。

邱榮華說，猴子被噴漆後猶如「改頭換面」，放出牢籠馬上竄逃想回到猴群，其他猴子見此猴跟「我們不一樣」也奔逃，猴群就這樣一路逃進深山野林。

邱的親友發現用此方法，猴子跑到果園偷吃水蜜桃的情形比以往少很多，逐漸在部落傳開，而被懲罰的猴子過段時間，身上噴漆會自然掉落，不涉虐待動物，更沒有危害動物生命問題。