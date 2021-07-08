台北市信義區永春、永吉國小即將在明年、111年度正式併校，新校名票選也在5月26日於i-Voting網站開跑，最終由「雙永國小」最獲青睞，以695票位居第一。教育局指出，「雙永」含括永春、永吉2校之名，有好事成雙的意涵，相信新校名能創造校方與社區間的雙贏局面。

只有一牆之隔的台北市永春、永吉國小，2校學生合計共有1368人，由於面臨少子化及校舍老舊危機，確定於明年9月併校，新校舍工程分為2期施作，預計2024年先行拆除永春國小，接下來進入校舍大樓整修、興建，粗估會在2028年完工。

為迎接新學校的誕生，不少人期待能使用新校名開創新局，為此教育局特別舉辦兩校合併新校名命名i-Voting，提高校友與社區居民對的參與度與認同感，投票時間5月26日起至6月22日止，共有五分埔、永新、永春永吉、永吉永春、吉春、春吉、壹零壹及雙永國小8個選項。

投票結果於近日出爐，最高票前三名選項依序為「雙永國小」（695票、佔40％）、「永新國小」（382票、佔22％）與「永春永吉國小」（221票、佔13％），經前三名送往市府核定後，最後決定以最高票的選項「雙永國小」作為新校名。

教育局指出，「雙永國小」的命名由來，是因為兩校都有一個「永」字，而且好事成雙，期許未來兩校結合創造學校與社區雙贏局面，加上「雙永國小」這個名稱目前全台獨一無二，因此，獲得最多的認同和支持。

教育局表示，未來新學校將導入EOD理念，將「公共托育家園」、「地下停車場」、「社區共用空間」等公共服務需求納入規劃，帶動周邊地區共榮發展，並以「社區小學」為發展藍圖，打造成為一所國際化的雙語科技小學。