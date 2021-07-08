中央流行疫情指揮中心今日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，並鬆綁部分措施，對此，內政部表示，將有條件開放民眾進入宗教場所、國家公園，但仍暫停公祭。內政部長徐國勇提醒民眾，防疫仍不能鬆懈，請持續做好防疫措施、避免群聚，共同為防疫努力。

內政部指出，第三級警戒尚未解除，宗教場所原則上仍不開放民眾進入，宗教團體若確信能做好防疫配套，可依據內政部訂定的「宗教場所防疫管理措施指引」，擬具完整防疫計畫，報經主管機關同意後，必須有人力落實人員進入管控及相關防疫作為，才能開放民眾入內祭祀、禮拜及參與小型靜態宗教活動。

此外，為讓進入宗教場所的民眾保持社交距離，室外的廟埕以每人1平方公尺為安全距離，凡進入宗教場所建築物裡面，以每人前後左右至少距離1.5公尺(2.25平方公尺容留空間計算)，最多為99人，即使面積超過225平方公尺，仍不能超過上限人數。一旦入場民眾超過容留人數上限，宗教場所應引導民眾於場所外等候，並注意等候時的社交距離及交通安全。

在國家公園部分，除山屋、生態保護區及墾丁所有沙灘仍持續關閉外，戶外遊憩據點，將加強監測人流，並配合所在地方縣(市)政府或原鄉部落管制或封閉措施；室內場所以每人2.25平方公尺面積，進行總量管制，用餐採梅花座並設隔板；住宿小木屋，每間4人為限；停車場調降停車數為原數量的40％，相關管制視現場狀況彈性調整。

另為使人民團體及合作社於疫情期間能順利推動會務及社務，即日起放寬得以視訊方式召開會員（社員）大會（含代表大會），會(社)員視訊出席視為親自出席，但視訊會議不得辦理選舉、補選、罷免等事項。

在殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰（骸）存放設施僅限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜；並落實實聯制、量體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，及環境消毒。