中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒延長至7月26日，但有條件解封部分場所及活動，其中包括國家風景區及遊樂園區，並放寬9人以下國內小型旅行團出團。交通部政務次長陳彥伯表示，景區及園區將進行人流管制，不得超過園區最大乘載量的4成，而遊樂設施型場域，須採預約制，水域活動設施原則不開放。

根據規劃，國家風景區及觀光遊樂業，人流開放最大乘載量的4成，場域內可以飲食，但要遵守餐飲業的防疫規定。遊樂園區每日下午4時截止入園，遊樂設施型場域設施採預約制，禁止邊走邊吃或抽菸，水域設施活動原則不開放。一旦出現確診病例，一律暫停營業3天。

3級防疫警戒期間，戶外仍禁止10人以上群聚，因此開放小型國旅團，人數不得超過9人，9人當中還包含了隨團服務人員，交通工具採梅花座，供餐以套餐形式，住宿2人或1人1室。觀光旅館、旅館內可用餐，但同樣要遵守餐飲業管理規定。

台鐵、高鐵非付費區開放內用，僅提供套餐，且要實施梅花座與隔板。至於車廂內及付費區，仍不開放飲食。

國道及省道休息站的容留人數，依照每3.5平方公尺1人的比例進行管控，休息站內開放飲食，但宣導盡量1小時內用餐完畢離開，供餐只採用套餐方式提供。

駕訓班有條件重新開放，受訓學員不得用餐，總量管制以每50平方公尺1人計算，術科教學採1對1，學科教學採視訊。陳彥伯指出，若依比例來看，容留人數大概是疫情前的一半左右。