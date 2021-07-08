中國人民銀行副行長范一飛8日在國務院政策例行吹風會上表示，支付市場壟斷現象不僅存在於螞蟻集團，其他機構也有同樣情況，對螞蟻採取的措施亦會推行到其他支付服務市場主體，會陸續公布相關情況。

澎湃新聞報導，范一飛指出，近年支付產業發展迅速，過程中出現不規範行為，人行正有條不紊針對壟斷、資本橫向擴張等行為開展工作。

另外，他指出，2020年銀行業減費讓利人民幣（下同）3568億元，年增加40％，與引導金融機構降低貸款實際利率、貸款延期還本付息等政策相配合，完成金融系統向實體經濟合理讓利1.5兆元的目標。支付行業各方優化支付服務供給，採取減免商戶手續費等措施，向實體經濟讓利逾百億元。當前大陸支付市場競爭充分，近年來支付行業持續讓利，支付手續費收費總體低於國際水平。

人行下一步會繼續加大支付服務市場的改革力度，督促商業銀行優化服務，對帳戶進行分級分類管理，另一方面，配合公安部打擊電訊網路詐騙和賭博機制，做好資金鏈治理工作。