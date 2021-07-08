洲際酒店集團（IHG）宣布，由品牌直營的高雄洲際酒店將於第四季開幕，規畫253間內建全語音聲控系統等科技配備的客房，並預計推出5間全新餐廳、酒吧及2層宴會及會議空間、洲際行政俱樂部等，定位為創新智慧型奢華酒店。

遠雄集團於高雄亞洲新灣區投資興建「遠雄THE ONE」，將頂級豪宅生活圈結合跨國旅宿領導品牌，打造為豪邸複合式酒店型態。其中1～16樓與IHG簽約，以同名奢華酒店品牌「洲際酒店」（InterContinental Hotels）委託經營。

高雄洲際酒店座落亞洲新灣區核心地點，比鄰高雄展覽館、流行音樂中心、圖書總館、電競館、駁二藝術特區及預計明年落成的高雄港埠旅運中心。看好高雄將轉型5G AIoT智慧城市的經濟發展潛能，IHG將高雄洲際酒店定位為創新的智慧型奢華酒店。

IHG表示，高雄洲際酒店空間設計以高雄的港灣城市印象為靈感，海洋象徵銜接全球各大洲的介質，規畫有253間客房，客房平均14坪、套房平均18坪起，含2客早餐的每晚房價預計6800元起。

公共空間方面，高雄洲際酒店除設有游泳池、健身房等設施服務，餐飲則規畫大廳酒吧、全日餐廳、中式及日式餐廳、無菜單主廚餐桌、特色主題酒吧、烘焙坊、宴會廳，共設置5間全新餐廳、酒吧及2層宴會及會議空間，入住行政樓層可享用洲際行政俱樂部禮遇。

IHG亦宣布指派荷蘭籍的羅嘉麒（Robbert Manussen）擔任高雄洲際酒店總經理。羅嘉麒擁有逾15年的跨國連鎖品牌酒店經營管理背景，曾主導華爾道夫酒店（Waldorf Astoria）與越南河內地標72洲際酒店成功開幕。

羅嘉麒認為，台灣防疫應對策略、公共衛生舉措及全民自主管理，對疫情控制產生正向效果，對台灣市場深具信心。他表示，將持續以專業的創新管理模式，確保高雄洲際酒店原汁原味傳遞品牌75年的摯真待客之道。