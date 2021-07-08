凱基投顧最新研究報告指出，7月中旬企業財報季來臨，市場將再度檢視企業今、明兩年獲利上修的空間，加上蘋果拉貨潮與歐美經濟解封帶動的庫存回補潮，以及預期美國今年通膨最高峰已過，這三大催化劑將推升台股脫離盤整，延續多頭格局。

凱基投顧分析，今年以來台股企業獲利上修幅度達37%，股價漲幅僅19%；同期間科技股獲利上修幅度達27%，股價漲幅僅14%，股價漲幅小於獲利上修幅度，部分原因應是反映美債殖利率竄升所導致評價的減損，但研判美國通膨升溫於今年5月已達最高峰，下半年美債殖利率將會呈現緩升而非急升，因此對於通膨帶動美債殖利率竄升導致股市評價修正，最壞的情況已經過去。

凱基投顧表示，科技股過去一季面臨雙重壓力，包含手機需求下修以及美債殖利率竄升導致評價減損，使得股價表現裹足不前。但下半年5G手機升級潮才正要開始，回顧前次4G手機換機潮，帶動科技股於2012~2014年期間獲利年成長達13~50%，儘管本次科技股已受惠遠距經濟帶動2020年獲利年增38%，2021年預估獲利也將成長33%，但遠距經濟所帶動的需求尚未到頂，且即將掀起5G升級潮與英特爾新平台的伺服器建置潮，2022年預估獲利上修的機率將大於下修，有望成為下半年股價上漲的催化劑。

另外蘋果iPhone 13拉貨潮，也有助部分資金回流科技股，雖然今年下半年新款iPhone升級程度有限，但全球將近10億名iPhone用戶當中，僅約1億用戶升級至5G手機，因此凱基投顧預估蘋果iPhone今年出貨量年增率，將由去年的3%擴大至14%，達成228M支。而貨櫃與原物料類股等非科技股，雖然股價漲幅已大，在迎來歐美經濟解封以及美國即將大興土木下，也將有利原物料實質需求的推升，樂觀預估未來半年，科技股與非科技股將呈健康的輪動。

凱基投顧看好企業獲利上修、庫存回補潮、通膨趨緩這三大催化劑，科技股與非科技股將輪流表現，受惠族群包含蘋概、NB、雲端/資料中心、電動車、成衣/製鞋、自行車、週期性類股等。