東和鋼鐵(2006)第二季持續受惠鋼市暢旺，第二季營收約149.2億元，續創單季新高，季增約15.94%；上半年營收亦創同期新高，達277.88億元，年增41.12%。

東和鋼鐵6月營收為48.8億元，仍在高檔水準，年增43.14%，第二季營收持續攀高，預計獲利可比第一季成長；公司上半年營收創下新高，下半年可望續旺，全年營收將創新高。

東和鋼鐵第一季營收攀高至128.5億元，但受工作天數減少影響稼動率，以及原料成本2、3月急速上升，公司鋼筋產品利差受影響，第一季毛利率17.48%，稅後淨利14.83億元，EPS 1.38元，均較去年第四季略減。

受惠第二季鋼筋及H型鋼市況增溫以及價格上漲，法人估東和鋼鐵第二季獲利可望優於首季；今年在本業獲利比去年持續成長，加上現金減資33%，可望提升每股獲利能力，全年EPS將比去年再明顯增長，創新高。

一家本土投顧看好東和鋼鐵受惠廢鋼強漲，預估東和鋼鐵第二季每股純益1.53元，季增11%。全年來看，鋼價走揚，東和鋼鐵產品組合改善，毛利率高檔不墜，加上越南廠獲利提升，預估東和鋼鐵2021年每股純益5.58元、創歷史新高，2022年每股純益可望再年增近一成，達6.11元。