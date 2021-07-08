受到新冠肺炎疫情影響，國內企業股東會延期，連帶影響除息時間，「元大台灣50 ETF」(0050)110年度第二次配息第一階段公告，根據6月底的收益分配評價結果，每受益權單位預估配發0.3元，較去年減少。

元大投信說明，「元大台灣50 ETF」的主要投資價值在於參與台股成長動能獲取長期資本利得報酬，而今年國內多數企業因股東會延期而延後除息，「元大台灣50 ETF」也應非市場上唯一受到影響者；預期國內疫情趨緩後，股東會陸續恢復召開及進行除息後，延遲配發的股息，可望反映在將於明年一月公告的「元大台灣50 ETF」下半年收益分配結果。

「元大台灣50 ETF」主要布局於國內市值最大的50檔成分股，在今年6月底收益分配評價時間點，50檔成分股中，只有4檔已除息，相較去年同時期已有9檔除息，顯示此次疫情衝擊讓多數企業的股東會破天荒需延後舉行，連帶影響在年中進行收益分配評價的ETF。不過，觀察國內疫苗陸續開打，經濟活動可逐漸恢復正常，下半年預期成分股股息會一一入帳，投資人全年股息不會受到影響，「元大台灣50 ETF」明年1月進行下一次配息公告時將反映下半年收到的股息。

此外，歐美國家陸續解封後的消費力道，有機會一路延伸到年底的聖誕節旺季，台股下半年開始進入傳統旺季，除了傳產持續受惠全球景氣復甦，5G手機、5G基礎建設、電動車都將推升國內半導體等電子業業績，「元大台灣50 ETF」的成分股皆為國內具成長性的龍頭企業，將持續扮演領漲台股角色，建議看好台股投資人續抱，並逢低適時加碼。