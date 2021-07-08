周轉不靈難過關 韓國餐廳老闆陳屍大安區租屋處 14:572021/07/08 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據了解男子為韓國籍，開餐廳維生，疑似因疫情生意不佳才想不開，詳細原因仍有待警方調查釐清。（圖為大安分局，翻攝自Google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大安區四維路8日上午發生1起命案，1名房東因多日聯繫不到1名年約40歲的男子，報警之後到租屋處查看，赫然發現對方已陳屍在屋內明顯死亡；據了解男子為韓國籍，平日開餐廳維生，疑似因疫情影響，資金周轉不靈，生意難以維繫才想不開，詳細原因仍有待警方調查釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 駐港辦港籍雇員 陸委會擬放寬來台標準 台中市議員關心民宅倒塌受損 徐瑄灃協助暫時安置 #韓國籍 #租屋處 #房東 #報警 #輕生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女友手機存性愛片男主角不是自己 綠帽男翻拍報復反賠24萬 12:432021/07/07 社會 北市大安區住宅驚見男屍 失聯多日房東開門嚇傻 13:132021/07/08 社會 不必每半年重辦一次 北市停車月票里民優惠首推身份驗證系統 本周五上線 17:422021/07/07 生活 缺錢帶貓咪去打針 義大利籍男子持剪刀搶超商 判2年及驅逐出境 11:052021/07/08 社會 韓國單日暴增破1200例確診 解封再延長1周 14:502021/07/07 國際 高雄澄清湖驚見男浮屍 晨運民眾嚇傻急報警 08:272021/07/08 社會 《國際社會》韓新確診數創半年新高 大首爾禁令延長1周 10:012021/07/07 財經 疫情期間還在騙 北市婦聽兒被綁架急付50萬贖人 警逮5車手 13:542021/07/08 社會 女友對祖母沒禮貌引口角 男突現「恐怖舉動」鬼門關前救回 13:212021/07/08 社會 網PO爆乳長髮妹連結一次2500 警開破門驚「漲很大」 12:402021/07/08 社會 嘉義85歲翁離奇消失7天 家人淚曝監視器最後身影 08:502021/07/07 社會 社會熱門新聞 酒店妹瘋當伴遊妹 關島疫苗5天4夜爽賺20萬 - 社會 1家3口沒飯吃 單親媽冒雨騎車載2子 從三重到信義區領愛心便當 - 社會 周轉不靈難過關 韓國餐廳老闆陳屍大安區租屋處 - 社會 「排毒長照」一次800元 屏東83歲翁大方認連結38歲女 - 社會 妻網搜星座戀愛法 夫驚見女女性愛片才知小三是「她」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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