北市大安區四維路8日上午發生1起命案，1名房東因多日聯繫不到1名年約40歲的男子，報警之後到租屋處查看，赫然發現對方已陳屍在屋內明顯死亡；據了解男子為韓國籍，平日開餐廳維生，疑似因疫情影響，資金周轉不靈，生意難以維繫才想不開，詳細原因仍有待警方調查釐清。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980